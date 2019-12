V závere decembra so ochladí. Na Vianoce môže snežiť

Tohtoročný december je na našom území zatiaľ teplotne vysoko nadpriemerný. V závere mesiaca nás čaká ochladenie, ktoré môže priniesť už cez Vianoce sneženie.

Teplota na území Slovenska v týchto dňoch dosahuje mimoriadne vysoké hodnoty. Vonku je oproti dlhodobému normálu aj o 10 °C teplejšie, no už čoskoro nás čaká výraznejšia zmena. Viaceré modely predpovedajú chladnejšie obdobie, ktoré by malo doraziť už cez Vianoce.

Predpoveď je momentálne už počas niekoľkých po sebe idúcich dní konzistentná a ráta s postupným ochladzovaním, ktoré by malo doraziť okolo 23. decembra.

Od severozápadu by sa mal do oblasti strednej Európy dostať chladný vzduch, ktorý zníži terajšie teploty na úroveň dlhodobého priemeru. Okrem ochladenia by mali s frontom doraziť aj zrážky.

Modely momentálne rátajú, že počas Štedrého večera by malo nad naše územie doraziť výraznejšie sneženie. Momentálne je veľká šanca, že snežiť bude od nadmorskej výšky cca 400 metrov.

Ráno na 1. sviatok vianočný je malá pravdepodobnosť, že snehová pokrývka sa môže vytvoriť aj v nížinách. Pravdepodobnosť výskytu snehovej pokrývky hrubej aspoň 2 centimetre si môžete pozrieť na nasledujúcej animácii

S vysokou pravdepodobnosťou tak budeme mať biele Vianoce najmä na strednom Slovensku. Po vianočných sviatkoch napadne sneh aj v nižších polohách a vytvoriť sa tak môže prvá súvislá snehová pokrývka na celom území Slovenska.