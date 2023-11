V týchto dňoch vám môže na dvere zaklopať nečakaná návšteva. Toto sa vás bude pýtať, no pozor na podvodníkov

So zmenou roka sa rozbehla aj anketa, pomocou ktorej chce Národná banka Slovenska (NBS) získať prehľad o financiách v slovenských domácnostiach. Do náhodného zoznamu sa môžete dostať pokojne aj vy, no NBS upozorňuje aj na možných podvodníkov.

V najbližších dňoch vám nebudú klopať len podomoví predavači či koledníci. Národná banka Slovenska totiž spúšťa anketu, pomocou ktorej sa chcú dozvedieť viac o finančnej situácii v našich domácnostiach. Za nich to budú vykonávať ľudia zo Štatistického úradu SR (ŠÚSR), pričom tí upozorňujú aj na podvodníkov, píše RTVS.

Ak na vaše dvere zaklope nejaká osoba, ktorá sa predstaví ako vyslanec Štatistického úradu, dajte si pozor na to, či nejde o obyčajného podvodníka. Medzi hlavné body, ako sa dá rozoznať skutočný anketár od falošného, sú jeho požiadavky. Človek zo ŠÚSR od vás nebude žiadať žiadne úverové zmluvy či pýtať sa na to, koľko máte doma peňazí.

Ak nie sú podvodníci, ukážu vám doklady totožnosti

Tiež si treba overiť ich totožnosť. „Opytovatelia sa preukážu svojím preukazom zamestnanca, svojím občianskym preukazom, ako aj pozývacím listom podpísaným výkonným riaditeľom NBS, ako aj predsedom ŠÚSR,“ vysvetlila expertka NBS. Do konca januára plánujú navštíviť cez 4 000 domácností.

Navyše, o návšteve anketérov budete vopred informovaní listom, v ktorom sa dozviete, že ste boli zaradení do ankety a môžete očakávať príchod opytovateľov. Tí by sa mali pýtať len na účty či iné zdroje. Aj keď účasť nie je povinná, NBS dodáva, že zistené informácie sú dôležité pri odhaľovaní rizík jednotlivých skupín domácností.

Národná banka Slovenska otvára aj možnosť zúčastniť sa ankety mimo svojho domova. Poverené osoby sa tak s vami stretnú aj v parku či kaviarni.