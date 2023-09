V tento dátum môže do Zeme vraziť obrovský asteroid. Udrel by silou 22 atómových bômb, toto by sa stalo

Vedcom sa podarilo vypočítať presný dátum, kedy by mohlo dôjsť ku kolízii asteroidu so Zemou, informuje o tom iMeteo. Je nutné podotknúť, že nateraz pre nás nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo, no tento dátum je napriek tomu fascinujúci.

Ak by k tomu došlo, asteroid Bennu by zasiahol Zem so silou 22 atómových bômb. Spomínaný asteroid dosahuje veľkosť 490 metrov a váži 79 miliárd kilogramov, spomína portál o počasí.

Vypočítali zaujímavý dátum

A kedy by tento deň mohol nastať? Vedci ho stanovili na 24. septembra 2182. Áno, čítate správne, má sa tak stať presne v dnešný deň, no o niekoľko desiatok rokov neskôr. Šanca, že sa to v roku 2182 skutočne udeje, je 1:2700 a do roku 2300 ešte narastie.

Ak by sa tak skutočne stalo, následky by boli hrozivé. Masový vyhynutie ľudstva by podľa všetkého nehrozilo, no ak by zasiahol obývanú oblasť, malo by to desivé následky.

NASA však už pracuje na tom, aby v prípade takéhoto nebezpečenstva dokázala asteroid odkloniť zo svojej dráhy.