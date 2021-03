V Španielsku sa uskutočnil koncert pre 5-tisíc ľudí. Chceli si tým overiť účinnosť hromadného testovania

V katalánskej metropole Barcelona sa v sobotu uskutočnil koncert s účasťou 5-tisíc osôb, ktorý má pomôcť overiť účinnosť hromadného testovania na COVID-19. Informovali o tom denník El Periódico de Catalunya a stanica Sky News na svojich webových stránkach.

Španielske zdravotnícke úrady udelili špeciálne povolenie na uskutočnenie koncertu s cieľom analyzovať, aký vplyv majú na šírenie vírusu na podobných kultúrnych podujatiach testy absolvované v ten istý deň.

Podmienkou na vstup bol negatívny test na ochorenie COVID-19, ktorí museli účastníci absolvovať v sobotu pred koncertom na jednom z troch odberových miest. Pozitívny výsledok testu malo šesť osôb, píše DPA s odvolaním sa na španielsky denník La Vanguardia. Medzi účastníkmi na koncerte však neboli dodržané požadované rozstupy. Koncert španielskej kapely Love of Lesbian sa uskutočnil v mnohoúčelovej športovej hale Palau Sant Jordi v Barcelone v španielskom autonómnom spoločenstve Katalánsko.

Účastníci mali počas podujatia na tvárach respirátory typu FFP2; nemuseli však dodržiavať povinné rozstupy vyplývajúce z epidemických opatrení. Ľudia boli rozdelení do troch zón a v priestoroch bolo zabezpečené vetranie. Prístup na koncert mali len registrovaní účastníci vo veku od 18 do 65 rokov so smartfónmi, ktoré sú schopné prijať textovú správu s výsledkom testu. Účastníci takisto museli dať španielskemu ministerstvu zdravotníctva súhlas na spracovanie osobných údajov.

Je hromadné testovanie odpoveďou?

Výsledky experimentu budú badateľné v najbližších týždňoch. To, či sú antigénové testy efektívnym spôsobom na prevenciu proti ochoreniu, ostáva predmetom diskusie mnohých odborníkov. V novembri minulého roku Európska komisia odmietla koncept slovenského plošného testovania kvôli zníženej senzitivite antigénových testov na Slovensku. Kým štandardne by mal test dosahovať citlivosť až 80 percent, slovenské antigénové testy nedosahovali ani 30 percent.

Hromadné testovanie organizuje aj niekoľko ďalších krajín, medzi nimi napríklad aj Rakúsko. V ňom to ale zobrala vláda za iný koniec a jej cieľom bolo pred uvoľnovaním opatrení otestovať dobrovoľne čo najväčšiu časť obyvateľstva, aby mohla oddeliť chorých. Experiment, ktorý v Španielsku prebehol, by mohol nadobro určiť efektivitu plošného testovania na pravú mieru.