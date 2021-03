Pribudlo 70 úmrtí, PCR testy odhalili 925 nakazených. Polícia udeľuje pokuty aj za fajčenie na ulici bez rúška

Vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu chceme vyzvať aj fajčiarov, aby rešpektovali Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia a dodržiavali tak zákaz vychádzania a pohybovania sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.), informuje portál ÚVZ SR.

Polícia už rozdala niekoľko pokút za fajčenie na ulici. Vo výnimkach na nenosenie rúška na ulici sú napríklad deti, športovci, ľudia s ťažkou fyzickou prácou a iné. Fajčiari medzi nich ale nepatria.

Za zapálenie si na ulici je možné pokutovať vo výške 1000 eur v blokovom konaní. V správnom konaní sa táto pokuta môže dvihnúť až na 1659 eur.

Rokovanie poslancov sa preložilo na utorok

Na programe 25. schôdze majú ešte niekoľko neprerokovaných bodov, medzi nimi aj dva vládne návrhy súvisiace s pandémiou nového koronavírusu, o ktorých rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci budú v utorok rokovať mimo iného aj o odškodnení pre rodiny zdravotníkov, ktorí umreli na koronavírus.

Schôdzu v uplynulom týždni preložil Boris Kollár (Sme rodina), odôvodnil to tým, že nechce, aby sa “cirkus z vlády presunul do parlamentu”. Rád by tým dosiahol plynulé podávanie návrhov na zákony bez prerušenia a prepadávania bodov.

V zrýchlenom režime rokujú poslanci o novele zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti. Umožniť má posielanie žiadosti o odklad daňového priznania aj elektronicky e-mailom či predĺžiť uplatňovanie nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty na respirátory triedy FFP2 a FFP3 do 30. júna. Nastavuje sa aj dopredaj cigariet, ktoré boli zdanené sadzbou spotrebnej dane platnou do 31. januára, až do vypredania zásob.

Rovnako v zrýchlenom režime by mali rozhodnúť o balíku noviel v oblasti zdravotníctva súvisiacich s druhou vlnou pandémie. Umožniť sa má príbuzným zdravotníkov, ktorí zomreli na ochorenie COVID-19 po nakazení sa v práci, dostať od štátu odškodné. Pacientom s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19, u ktorých po prekonaní pretrvávajú respiračné, nervovo-svalové alebo pohybové ťažkosti, by sa mohla uhrádzať liečba v kúpeľoch. Legislatíva sa zaoberá i použitím nosových rýchlotestov určených na profesionálne použitie aj nezaškolenými osobami.

Odklad rokovania sa dotkol aj schémy pomoci pre oblasť cestnej dopravy, ktorej cieľom je zmierniť dôsledky koronakrízy na tento sektor. Poslanci už pritom schválili pre tento návrh zákona skrátené legislatívne konanie.