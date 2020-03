V Španielsku naháňajú nezodpovedných ľudí poflakujúcich sa bezcieľne po meste domov dronmi

Netradičný spôsob, ako upozorniť nezodpovedných ľudí, aby sa nezdržiavali vo väčších počtoch na verejných priestranstvách, zvolili v Španielsku. Nariadenie vlády, že všetci občania, ktorí nevyhnutne nepotrebujú vychádzať zo svojich domovov, majú zostať doma, začala polícia vynucovať pomocou dronov, ktoré lietajú ponad ľudí poflakujúcich sa bezcieľne po meste, posedávajúcich na námestiach či venujúcich sa rôznym športom a hrám v parkoch.

„Hovorí k vám polícia. Prosím, zdravotnícki predstavitelia odporúčajú, aby ste opustili park a išli domov. Ďakujem pekne,“ prihovára sa ľuďom pomocou dronu policajt.

Police in Spain have been using drones to check the streets for anyone ignoring Spanish orders to stay home during the coronavirus outbreak

On Saturday, the country's 47 million citizens were ordered to stay indoors except for necessary tripshttps://t.co/Yqcy5K9OLC pic.twitter.com/jmLlQfQYXc

— BBC News (World) (@BBCWorld) March 15, 2020