Dnes večer sledujte oblohu: Magická polárna žiara bude viditeľná aj zo Slovenska

Polárna žiara je jav, ktorý sa nám spája primárne so severskými krajinami. Po nedávnej slnečnej erupcii je však pravdepodobné, že polárnu žiaru uvidíme aj zo Slovenska. Toto farebné divadlo na oblohe by malo nastať vo večerných až nočných hodinách zo soboty na nedeľu.

Ako uvádza portál ČT24, podľa astronóma Petra Horálka zo Sliezskej univerzity v Opave to vyplýva z informácií amerického Národného úradu pre oceán a atmosféru. Úkaz by sa mohol objaviť už po zotmení, podmienky na pozorovanie polárnej žiary by mali byť vyhovujúce. Polárne žiary sú v podstate dôsledkom interakcie hustého oblaku nabitých častíc so zemskou atmosférou.

„Ak bude geomagnetická búrka taká silná, ako astronómovia predpovedajú, budú žiary pozorovateľné z našich končín nízko nad severným obzorom s najväčšou pravdepodobnosťou už po zotmení. Pozorovať sa ale oplatí v priebehu celej noci,“ povedal astronóm Petr Horálek. Dodal, že oblak nabitých častíc sa odtrhol od Slnka pri mimoriadne silnej erupcii triedy X1, ku ktorej došlo 28. októbra o 17:35 SELČ.

Kde na Slovensku sa oplatí tento jav sledovať?

Na Slovensku bude podľa zdroja iMeteo.sk taktiež možné pozorovať polárnu žiaru. Pozorovateľná môže byť už v sobotu večer a tiež v noci zo soboty na nedeľu. Dopomôže k tomu aj počasie, keďže nás jasná nočná obloha. Pre bežného pozorovateľa však môže byť pozorovanie polárnej žiary viac náročné. Treba sa tak vyhnúť mestám a obciam, ktoré sú zasiahnuté svetelným smogom.

Najvyššia pravdepodobnosť pozorovania polárnej žiary bude zo severu Slovenska a predovšetkým na horách v oblasti Malej a Veľkej Fatry a Vysokých, či Nízkych Tatier. Ak ste teda fanúšikom turistiky a krásneho výhľadu, tak sa môžete tento víkend vydať aj za sledovaním polárnej žiary.