V Severnom Írsku zneškodnili poltonovú nemeckú bombu z 2. svetovej vojny. Video zachytilo explóziu ako z filmu

V severoírskom meste Newtownards uskutočnili v utorok pyrotechnici kontrolovanú explóziu veľkej bomby z druhej svetovej vojny. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.

Odvtedy, ako bombu objavili minulý týždeň vo štvrtok, bolo z danej oblasti evakuovaných vyše 400 domácností. Podľa príslušných úradov išlo o nemeckú leteckú bombu typu SC-500, starú približne 83 rokov. Zariadenie však stále predstavovalo značné riziko pre verejnú bezpečnosť. Bombu s hmotnosťou 500 kilogramov našli na stavenisku.

Vojenskí experti sa snažili znížiť prípadné škody spôsobené manipuláciou s bombou tým, že okolo nej vybudovali štruktúru z vriec vyplnených pieskom.

What I thought was going to happen in Newtownards V what actually happened pic.twitter.com/3nMGuUDOd6

— Allison Morris (@AllisonMorris1) August 20, 2024