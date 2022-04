V prvom kole francúzskych prezidentských volieb uspeli Macron a Le Penová. Taký rozdiel však nikto neočakával

Najúspešnejšími kandidátmi v nedeľňajšom prvom kole prezidentských volieb vo Francúzsku boli súčasný centristický prezident Emmanuel Macron a líderka krajnej pravice Marine Le Penová.

Vyplýva to z prvých exitpollov, ktoré boli zverejnené po zatvorení volebných miestností, informovala agentúra AFP. Macron a Le Penová by tak mali postúpiť do druhého kola volieb, ktoré je naplánované na 24. apríla.

Prvé kolo vyhral suverénne Macron

Podľa predbežných výsledkov, ktoré zvyknú byť podľa AFP veľmi presné, vyhral prvé kolo francúzskych prezidentských volieb Macron, ktorý by mal získať 28,1 až 29,7 percenta hlasov. Za ním nasledovala Le Penová, u ktorej sa predpokladá zisk 23,3 až 24,7 percenta hlasov.

Rozdiel vo volebných výsledkoch medzi týmito dvoma najúspešnejšími kandidátmi je tak o niečo vyšší, než pôvodne predpovedali predvolebné prieskumy, poznamenáva AFP.