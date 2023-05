V prípade postrelenia kadetky Mišky sa dostali na povrch nové skutočnosti: Podobný incident sa na polygóne stal aj v minulosti

Pred vyše dvoma mesiacmi inštruktor Vladimír Šeparnev postrelil kadetku počas výcviku. K udalosti došlo v stredu (1. 3.) krátko po 16. v priestoroch streleckého polygónu Akadémie PZ v Bratislave. Študentku Mišku vtedy so zraneniami previezli do nemocnice.

Denník Sme teraz informuje, že podobný incident sa nestal po prvýkrát. V polovici októbra 2021 Šeparnev na hodine učil študentov zaobchádzať so samopalom vzoru 58. Pri výcviku na streleckom polygóne vtedy študenti používali školské náboje, ktoré im rozdal inštruktor. Výcvik však neprebiehal štandardne, ale v rozpore s predpismi. Ako opisujú, so zbraňami strieľali do priestoru, kde sa nachádzali aj iní študenti či dokonca aj inštruktor Šerpanev.

„Šok nastal vtedy, keď sa ozval výstrel spôsobený ostrým nábojom. Len šťastnou náhodou vtedy študent, z ktorého zbrane náboj vyšiel, nikoho netrafil,“ píše portál.

Náboj prerazil viacero stien, zastavila ho až plechová skrinka. Inštruktor mal vtedy dokonca ďakovať študentovi, že ho nezastrelil. Incident sa snažila škola utajiť, na povrch sa dostal až pri vyšetrovaní postrelenia kadetky Mišky. Vypovedali o ňom bývalí študenti bakalárskeho ročníka.

Pre incident odvolali rektorku Akadémie Policajného zboru

Prezidentka SR Zuzana Čaputová odvolala z funkcie rektorku Akadémie Policajného zboru (PZ) Luciu Kurilovskú.

Odvolanie rektorky navrhol dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) v súvislosti s kauzou postrelenej študentky.

Zamestnanci Akadémie Policajného zboru v Bratislave vyjadrili Kurilovskej plnú podporu. Prezidentku v liste požiadali o prehodnotenie dôvodu na jej odvolanie a neprijatie predloženého návrhu ministra vnútra. Rektorku podporilo aj vedenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, a tiež akademický senát univerzity.

Pedagóga polícia obvinila z trestného činu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti.