V Namíbii vyhral regionálne voľby Adolf Hitler

Namíbijský politik pomenovaný po nacistickom diktátorovi Adolfovi Hitlerovi zaznamenal drvivé víťazstvo v regionálnych voľbách. Informovala o tom vo štvrtok stanica BBC s odvolaním sa na nemecké médiá.

Adolf Hitler Uunona (54) z vládnucej strany Ľudová organizácia Juhozápadnej Afriky (SWAPO) bol minulý týždeň zvolený za člena regionálneho zastupiteľstva na severe krajiny za volebný obvod Ompundja. Podporilo ho 85 percent voličov.

Politik v rozhovore pre štvrtkové vydanie nemeckých novín Bild uviedol, že s nacistickou ideológiou nemá “nič spoločné”. Adolf, ako aj iné nemecké mená, je v Namíbii, ktorá bola kedysi nemeckou kolóniou, bežným krstným menom.

RESULTS: Uunona Adolf Hitler of the SWAPO party is the duly elected councilor of the Ompundja Constituency.#NamVotes2020 #NamibiaVotes2020 #EagleFM pic.twitter.com/6ZQqaNctZx

— Eagle FM Namibia (@EagleFMNam) November 26, 2020