V najväčšej nemocnici pre slony robia zázraky: Zraneným zvieratám tu vyrábajú protézy na nohy a liečia aj rakovinu

V severnom Thajsku – Lampangu sa nachádza výnimočné zariadenie – nemocnica, ktorá je určená výhradne pre najväčších suchozemských cicavcov na svete, pre slonov. Plne vybavená nemocnica sa stará o tieto veľkolepé zvieratá podobne, ako bežná klinika lieči svojich ľudských pacientov.

Dvojdielny dokumentárny seriál natočil expert na divokú prírodu, doktor Paul O’Donoghue, pochádzajúci zo severného Walesu. Pod jeho vedením vzniklo v roku 2020 toto dielo, ktoré thajskej nemocnici poskytuje potrebnú publicitu. Koronakríza mala dosah aj na toto zariadenie, ktoré v dôsledku pandémie živorí, nakoľko je odkázané len na dary verejnosti.

Tá je ale tiež vo finančných problémoch, nakoľko je thajská ekonomika z veľkej časti závislá od turizmu. A práve tento segment sa zo dňa na deň rozsypal ako domček z kariet. Aj napriek tomu sa nemocnica pokúša zaistiť starostlivosť pre každého slona, ktorý ju potrebuje.

Lampangská nemocnica si však pozornosť dokázala zaistiť už skôr, a to konkrétne v roku 2008, kedy sa odborníkom, ktorí tu pracujú, podarilo vyrobiť prvú nožnú protézu pre slona, ktorý utrpel devastačné zranenia, keď stúpil na mínu. To sú, samozrejme, tie najviditeľnejšie projekty.

Ročne nemocnica lieči viac ako 100 slonov

V období natáčania seriálu bolo v nemocnici liečených 15 slonov, ktoré sa rovnako stali obeťami nášľapných mín. Ročne sa v Lampangu lieči viac ako 100 chorých, zranených alebo opustených zvierat. K neobvyklým príbehom patrí napríklad liečba slona s rakovinou, ale počas 120 dokumentárnych minút uvidíte aj mnoho iných diagnóz. Napríklad slon, ktorý mal ochorenie ľadvín alebo sloníča, ktoré utrpelo zranenia pri súboji.

Samotný Paul, ktorý sprevádza divákov dokumentom, vyštudoval Oxfordskú univerzitu a následne nejakú dobu učil na univerzite v Chesteri. Po praktickej stránke strávil celé roky prácou na projektoch zaoberajúcich sa slonmi a iniciatívach proti pytliactvu. Pritom navštívil krajiny ako Namíbia, Juhoafrická republika či Sierra Leone. V jeho rodnom severnom Walese ho poznajú najmä vďaka jeho organizácii na ochranu prírody Wilder Britain, ktorá sa mimo iného snaží o reintrodukciu orlov skalných v tamojšom národnom parku Snowdonia.

Teraz Paul spoločne so svojím štábom natáča druhú sériu dokumentov o lampangskej nemocnici, v ktorej sa okrem iného pokúša zistiť, aký dopad mala pandémia koronavírusu na starostlivosť o slony. Hlavné poslanie je však najmä upozorniť verejnosť na to, že slon, najväčšie a najmajestátnejšie zviera na svete, vo voľnej prírode vymiera, čo by ľudstvo nemalo dopustiť.

Nádherný dokument Nemocnica pre slony vás prenesie do čarovnej prírody Thajska, medzi ľudí, ktorých snaha o zachovanie tohto druhu je nevyčísliteľná a aj v mnohých momentoch nebezpečná. Ako povedal samotný Paul: „Ľudia a veterinári, ktorí tu pracujú, idú často za svoje možnosti, riskujú každý deň svoj život a pracujú 24/7 v pohotovosti. Ich odhodlanosť je neskutočná, inšpiratívna a to uvidia aj diváci v dokumente.“

Prvú sériu dokumentu prinesie na naše obrazovky televízna stanica Viasat Nature v nedeľu 20. júla o 14:00.