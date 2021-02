V lepších okresoch netreba do práce test. Nebude to však platiť pre všetkých, vláda dnes upresní výnimky

Zamestnanci v regiónoch s lepšou epidemiologickou situáciou by do práce nemali potrebovať negatívny test na ochorenie COVID-19. Potvrdil to minister zdravotníctva Marek Krajčí s tým, že by sa to týkalo červených a ružových regiónov. Test by naďalej potrebovali ľudia pracujúci v službách.

Počet pacientov v slovenských nemocniciach v súvislosti s ochorením COVID-19 už nerastie podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího tak rýchlo ako doteraz. Pacientov však neubúda, v nemocniciach je aktuálne 3626 ľudí. Za relatívne vážnu označil situáciu najmä v Bratislave. Oznámil to na brífingu k aktuálnej epidemiologickej situácii, ktorá bude po novom namiesto piatka bývať každý utorok, ako s tým počíta COVID automat.

Test je potrebný aj do prírody

Vláda by dnes mala oznámiť výnimky zo zákazu vychádzania. Napriek tomu, že koaliční partneri hovorili, že s celoplošným testovaním nesúhlasia, včera ho verejnosti opäť predstavili. Testovať sa kvôli povinnému testu do prírody zrejme bude oveľa viac ľudí, samozrejme aj tí, čo pracujú z domu a test do práce nepotrebujú. Otázkou je, či je dostatok testov. Ďalšiu várku vláda avizovala v piatok, mestá a obce však už stihli upozorniť, že si nie sú isté, či ďalšie kolá testovania, ktoré sa budú zrejme opakovať týždeň čo týždeň zvládnu.

Mestá upozorňujú, že nevedia zaručiť, či od budúceho víkendu budú vedieť alebo chcieť zabezpečiť testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19. Samosprávy argumentujú tým, že zdravotníkom, ako aj primátorom dochádzajú sily. Pravidlá COVID automatu nájdete v našom aktuálnom článku.

Podľa Krajčího ide o reakciu na požiadavku ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), ktorá sa má odzrkadliť v uznesení vlády o predĺžení núdzového stavu. “Chcel, aby sa v lepších okresoch, to znamená červené a ružové, postupovalo regionálne podľa COVID automatu. Je tam podmienka testu pre všetkých, ktorí poskytujú služby, teda prichádzajú do styku s inými obyvateľmi,” povedal. Ústupok podľa neho uznali, aby vláda postupovala jednotne.

Výnimky oznámi vláda dnes

V spomínaných regiónoch tak nebudú musieť zamestnanci ukazovať v práci test s výnimkou služieb. Šéf rezortu zdravotníctva však testovanie zamestnancov odporúča. Ako poznamenal, je to aj ochrana zamestnávateľa pred vznikom epidémie na pracovisku. Krajčí bude každý utorok informovať o najnovších dátach, aby sa regióny mohli pripraviť na to, v akej fáze budú od ďalšieho pondelka.

Minister práce Milan Krajniak po stredajšom rokovaní vlády, ktorá odobrila nový COVID automat, avizoval potrebu pravidelného testovania v čiernej a bordovej fáze COVID automatu s tým, že certifikát o testovaní môže byť najviac sedem dní starý.

Právna úprava zákazu vychádzania a výnimiek bude od budúceho týždňa totožná s tou, ktorá platí v súčasnosti, priblížila po stredajšom rokovaní vlády ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Zachované majú byť aj súčasné výnimky pre deti, zdravotne postihnuté osoby či starších ľudí. Vláda výnimky oznámi dnes.