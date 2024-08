V Košiciach má vyrásť futuristická megastavba inšpirovaná Dubajom, hovorí sa aj o siedmom dive kraja. Stáť bude 25 miliónov

Ešte v apríli košický župan Rastislav Trnka informoval o zámere, ktorý by mal do Košíc priniesť zaujímavý projekt. Ten je od augusta v akejsi prvej etape, v rámci ktorej prebieha urbanisticko-architektonická súťaž. Trnka avizoval, že jeho predstava nového Centra tradičnej kultúry je futuristická a stavba by sa mala zaradiť medzi košické dominanty, informuje o tom portál Korzár.

Centrum tradičnej kultúry by malo symbolizovať priestor pre folklóristov a našu typickú kultúru, ako to už zo samotného názvu vyplýva. Pripravovaný projekt sa bude nachádzať v košickej mestskej časti Nad jazerom a jeho finálny návrh by mal byť na stole župana v decembri. O tom, že by sme sa skutočne mohli dočkať veľkolepej stavby, svedčia aj slová kompetentných osôb.

„Naše centrum si predstavujeme ako futuristickú stavbu, ktorá sa zaradí medzi dominanty krajského mesta. Mal by to byť taký siedmy div kraja, ktorý budete chcieť nielen navštíviť, ale sa pri ňom aj odfotografovať,“ vyjadril sa župan Rastislav Trnka. Ten ďalej hovoril o tom, že moderným dizajnom by chcel do centra prilákať aj mladšie generácie a tým podporiť zachovanie našej tradičnej kultúry.

Inšpiráciou bola pre mesto návšteva pavilónov na výstave EXPO vo futuristickom Dubaji a zaujímavosťou je, že do architektonickej súťaže sa zrejme zapojí aj známe štúdio Zaha Hadid Architects. Rozpočet na Centrum tradičnej kultúry by mal byť na úrovni 25 miliónov eur, no Trnka nevylúčil, že cena ešte môže porásť. Zároveň stále nie je zrejmé, odkiaľ budú tieto financie pochádzať.

Niečo by mohol podľa prvotných odhadov zafinancovať kraj, no väčšinu zdrojov budú chcieť zodpovední získať z eurofondov či dotácií. Ak všetko pôjde podľa plánu, CTK by mohlo začať s výstavbou v roku 2027.