V Japonsku dokončujú stavbu 18-metrového humanoidného robota. Urobil pokus o svoj prvý krok

Asi každý malý chlapec túžil niekedy mať vlastného robota, ktorý by plnil jeho rozkazy. Takéto myšlienky mohol podporiť aj populárny seriál Gundam. Realita je však oveľa náročnejšia, no japonskí inžinieri zo spoločnosti Gundam Factory Yokohama stavajú 18-metrového humanoidného robota, ktorý si berie inšpiráciu práve zo zmieňovaného seriálu.

Ešte nemá hlavu

Stavbu robota spomalila pandémia koronavírusu, keďže mal byť predstavený verejnosti v októbri. Teraz je termín predstavenia presunutý na neurčito. To ale neznamená, že inžinieri na ňom nepracujú, práve naopak. Pred niekoľkými dňami dokonca zverejnili video, ako sa ich robot, ktorý mimochodom ešte nemá hlavu, pokúša urobiť krok. Informuje o tom portál Popular Mechanics.

Váži 25 ton

Žiaľ, vo videu nie je vidieť, že by na nohu preniesol aj váhu. Robot má po dokončení vážiť 25 ton. Disponovať by mal 24 stupňami voľnosti, čo by mu malo zabezpečiť, aby vedel kráčať či pohybovať rukami a prstami.

Váha 25 ton je v skutočnosti pomerne ľahká. Táto hmotnosť je výsledkom starostlivých inžinierskych a dizajnérskych prác. Pre zaujímavosť, ak sa rozprávame o ruke robota, tak od končekov prstov až po zápästie meria približne dva metre a váži približne 600 kilogramov.

Pozrite si unikátne video: