V Česku sa objavili prvé tri prípady nákazy novým koronavírusom

Správu oznámil na tlačovej konferencii už aj český minister zdravotníctva Adam Vojtěch (hnutie ANO) s tým, že vzorky posielajú do laboratória v Berlíne, kde majú nákazu potvrdiť. Informáciu priniesla v nedeľu popoludní Česká televízia (ČT) a následne portál Novinky.cz.

„Boli potvrdené prvé tri prípady koronavírusu v Česku,“ povedal minister Vojtěch na mimoriadnom brífingu. „S najväčšou pravdepodobnosťou sú to pozitívne prípady,“ dodal.

Pacienti sú izolovaní v nemocniciach na infekčných oddeleniach: dvaja v Prahe v Nemocnici na Bulovke a jeden v Ústí nad Labem.

Vo Viedni sú ďalší štyria nakazení koronavírusom

Zdravotníci vo Viedni potvrdili prítomnosť nového druhu koronavírusu u ďalších štyroch pacientov, čím celkový počet nakazených v Rakúsku stúpol na 14. Oznámil to v nedeľu osobitný štáb rakúskeho ministerstva vnútra, ktorého údaje prevzala tlačová agentúra APA.

Najnovšími prípadmi vo Viedni sú dvaja miestni obyvatelia a dvaja nemeckí turisti. U všetkých štyroch sa prejavujú len „ľahké príznaky“ ochorenia spôsobovaného koronavírusom SARS-CoV-2.

Na Slovensku bolo celkovo 169 vzoriek na koronavírus negatívnych

Ochorenie COVID-19, teda nový koronavírus, nebol doteraz v SR potvrdený. Aktuálne je 169 vzoriek negatívnych. TASR o tom v nedeľu informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Vedeckí pracovníci Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) ako prevenciu odporúčajú pravidelne si umývať ruky mydlom alebo dezinfekčným gélom, nekýchať do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papierovej vreckovky, dbať na čistenie dotykových povrchov, ako kľučky, mobily, stôl a podobne.

Tiež zbytočne nepodávať ruky a vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky prechladnutia alebo ochorenia dýchacieho traktu. Virológovia odporúčajú vyhýbať sa cestovaniu, ak to nie je nevyhnutné.