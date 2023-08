V Česku padali veľké krúpy, poškodzovali majetok: Búrky sa čoskoro zrejme dovalia aj na naše územie, takéto sú predpovede

Po daždivých dňoch sa počasie nad Slovenskom konečne ustálilo a ľudia si môžu užívať slnečné lúče a pravé letné počasie. Podľa portálu iMeteo by ho však mohli narušiť búrky, ktoré v pondelok potrápili Česko a Rakúsko. Veľké krúpy spôsobili západným susedom značné problémy a škody na majetku.

Zajtrajšok bude ešte pokojný

Dnešný deň bol u nás pomerne stabilný a Slovensko si užívalo slnečné lúče. „Ako sa stred tlakovej výše presunul východne od nášho územia, tak od juhozápadu k nám začal prúdiť veľmi teplý vzduch, vďaka čomu sa aj dnes teploty na našom území šplhali nad hranicu +30 °C,“ uvádza portál iMeteo. Takéto šťastie však nemali naši západní susedia, ktorých počasie poriadne potrápilo.

Búrková aktivita síce postupne v Česku a Rakúsku slabne, no pokračovať by mala aj zajtra. V ďalších dňoch sa môže vyskytnúť aj u nás. „Na našom území zatiaľ bude panovať pokojné počasie, no od stredy opäť počítajte s búrkami. Vlhší vzduch sa dostane aj ku nám a teplé dni tak budú ukončovať búrky,“ píše sa v predpovedi. S výnimkou zajtrajšieho pokojného dňa tak Slováci môžu od stredy očakávať búrky spôsobené teplom.