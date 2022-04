V čase útoku tam boli tisíce ľudí. Ruské rakety zasiahli železničnú stanicu v Kramatorsku

Viac ako 30 ľudí zomrelo a viac ako 100 ďalších utrpelo zranenia, keď železničnú stanicu v ukrajinskom meste Kramatorsk v piatok zasiahol ruský raketový útok. Uviedla to ukrajinská štátna železničná spoločnosť. Kramatorsk je jednou najvýchodnejších ešte stále fungujúcich železničných staníc na Ukrajine.

Guvernér Doneckej oblasti konštatoval, že na stanici boli v čase útoku tisíce ľudí, ktorí sa snažili dostať do vlakov odchádzajúcich z oblasti. Informuje o tom portál bbc.com.

russians carried out two missile stikes on railway station in Kramatorsk, where evacuation of civillians was taking place. But russian war criminals not only deliberately targeted thousands of people; they’ve used cluster munitions.

More than 30 killed

More that 100 injured pic.twitter.com/oj9zMCdIlz

— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 8, 2022