V bratislavskej Rači tento rok otvoria novú škôlku: Vyzerá ako vystrihnutá z rozprávky, týmto je výnimočná

Nová materská škola na Kadnárovej ulici v bratislavskej Rači je tesne pred kolaudáciou. Prvé deti by mali do škôlky s plánovanou maximálnou kapacitou 88 miest nastúpiť v septembri. Pre TASR to priblížil starosta Rače Michal Drotován.

Celkové náklady vrátane vybavenia sa odhadujú na približne 2,5 milióna eur. Z toho tvorí 1,6 milióna eur príspevok z eurofondov. „Škôlka je zaujímavá tým, že je to kruhová drevostavba. Takých stavieb na Slovensku alebo v Bratislave nie je veľa,“ uviedol Drotován s tým, že verí, že sa tam deti budú cítiť dobre.

Ďalej má škôlka kompletnú zelenú strechu a nasledujúce mesiace sa majú robiť vonkajšie práce v areáli a zariaďovanie škôlky. „Momentálne sa koná súťaž na vybavenie,“ dodal starosta. V súčasnosti takisto hľadajú riaditeľa novej škôlky.