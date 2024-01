Novinka pre budúcich učiteľov: Odradiť má tých, ktorí štúdium učiteľstva berú ako druhú možnosť. Musia absolvovať pohovor

Budúcich učiteľov na bratislavskej pedagogickej fakulte čaká veľká zmena. Kým doteraz sa na väčšinu odborov dalo dostať bez prijímačiek, podľa portálu tvnoviny.sk sa to už zmení. Záujemcovia budú musieť absolvovať takzvaný motivačný rozhovor, ktorý by mal preriediť ľudí, ktorí berú štúdium učiteľstva ako druhú či tretiu možnosť. Presvedčiť musia komisiu.

Počet prihlásených môže klesnúť

Podľa portálu tvnoviny.sk by sa mal rozhovor praktizovať iba pri niektorých študijných programoch, o ktoré je záujem a nehrozí, že by im zostali voľné miesta. „Očakávame, že počet prihlásených môže klesnúť, napriek tomu si myslíme, že tí, ktorí majú záujem o štúdium, tak ich motivačný rozhovor neodradí,“ povedala Katarína Žilková, dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského.

Mnoho študentov, pre ktorých nebolo učiteľstvo v rámci preferovaných študijných programov na prvom mieste, často po prvých semestroch končí. Tomuto by mohol spomínaný motivačný rozhovor predísť a na školu by sa tak dostali iba tí, ktorí to so štúdiom myslia vážne.