Volali ju miss crackhead, prežila pád z 8. poschodia. Najhoršia trash influencerka zmizla, keď jej muži v kukle vyholili hlavu

Napriek jej otrasnému správaniu, príšerným pletkám so zákonom a neustálemu výtržníctvu, sa roky tešila obrovskej popularite. Na sociálnej sieti TikTok viedla celý kult fanúšičiek, ktoré chceli byť presne ako neslávne známa influencerka, ktorú svet poznal ako Juliu Finess.

Julia Vladimirovna Maksimovská je neslávne známa Ruska, ktorú môžeme bezpečne označiť ako to najhoršie, čo stvoril moderný svet influencerov. Je mladučká — dnes má len 20 rokov, pričom sa narodila 23. augusta v roku 2004 a pochádza z ruského mesta Penza.

Preslávila sa hlavne prostredníctvom svojho kontroverzného blogu, ktorý viedla na sociálnej sieti Telegram. Mimo Ruska ju začala vnímať verejnosť po tom, ako sa atraktívne dievča rozhodlo zverejňovať obsah aj na TikToku.

Nasledujúci článok obsahuje opisy nevhodného správania a kontroverzných situácií, ktoré môžu byť pre citlivých čitateľov nevhodné. Text zahŕňa zmienky o vandalizme, násilí, verejnom pohoršení a necitlivom zaobchádzaní s inými osobami. Venuje sa tiež opisu zneužívania nelegálnych substancií, sexuálnemu, psychickému a fyzickému násiliu, téme sebapoškodzovania, závislosti od drog, rovnako ako opisom samovraždy. Odporúčame čítať s uvážením.

Vyhlásená „kráľovná trash contentu“

Jej blog je možné bezpečne zaradiť do kategórie známej ako trash content — obsah virálny len v dôsledku šoku a znechutenia, ktorý v ľuďoch vyvoláva.

Vyhlásená kráľovná trash influencerov denne pridávala desiatky videí zo svojho života, pričom začínala tým, že na kamere nahlas a vulgárne nadávala vlastným spolužiakom.

Neskôr sa stalo pravidlom, že Julia bola počas natáčania pod vplyvom rôznych drog.

V rôznych obdobiach nezabúdala pridávať zábery, akými je rýpanie si do zapálenej psoriázy, pľutie do kamery, či okrikovanie zakrvaveného partnera, keď ho zbierala zo zeme priamo na ulici. Nechýbajú momenty, akým je hysterický plač a vrieskanie po členoch špeciálnej jednotky, ktorí dorazili do nemocnice kvôli bombe, ktorú tam influencerka mala umiestniť počas hospitalizácie.

A pokiaľ si myslíte, že tu zoznam končí, nemôžete byť viac na omyle. Naopak, zatiaľ sme neprenikli ani pod okraj ľadovca toho, čo všetko mladá žena stihla za svoju kariéru influencera navystrájať.

Jej príbeh zahŕňa, napríklad, pád z 8. poschodia, útek za hranice, pletky so zákonom, fyzický útok samozvanou „morálnou políciou“, či vyhrážanie sa ľuďom v reštaurácii s nožom v ruke.

Príbeh Julie Finess, ledva 20-ročnej Rusky, odporúčame nečítať počas jedenia.

Som slávna narkomanka, ktorú miluje 200-tisíc ľudí

