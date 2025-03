Béla Bugár v relácii 1 na 1: Fico zlyháva v komunikácii. Matovič spravil jednu vec, čo nedokázal ani Mečiar

Hoci sa pred niekoľkými rokmi z politiky stiahol, jeho meno je späté s najvýznamnejšími udalosťami v našom štáte. Béla Bugár založil a dlhé roky viedol stranu Most-Híd a bol politikom, ktorý vo vláde dlhé roky zastupoval maďarskú menšinu. V relácii portálu interez 1 na 1 sa ho moderátorka Karolína Piliarová pýtala na aktuálnu situáciu.

Ako sa pozerá na rétoriku premiéra Roberta Fica ohľadom pomoci Ukrajine a považuje samit lídrov EÚ za diplomatický úspech? Aký má názor na stretnutie europoslanca Ľuboša Blahu s ruskými tajnými službami?

Moderátorka sa s Bugárom však nerozprávala len o zahraničnej politike, ale aj o tom, čo sa deje v národnej rade. Koaličná kríza sa síce zdá byť na konci, no doteraz nie je úplne jasné, s akou podporou môže koalícia počítať. Je podľa neho možné, že dôjde k predčasným voľbám?

A akú silu má slovenská opozícia? Na jednej strane kritizovali premiéra za to, že chce vetovať pomoc Ukrajine, keď to neurobil, vyčítali mu, že jedno hovorí doma a iné v zahraničí. Aj to, či je ich kritika podľa Bugára konštruktívna, sa dozviete v relácii 1 na 1.