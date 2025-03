Môže vojna na Ukrajine vyeskalovať do niečoho väčšieho? Toto si myslia Slováci (ANKETA)

Rusko-ukrajinský konflikt, ktorý začal v roku 2014 a eskaloval do otvorenej vojny v roku 2022, výrazne ovplyvnil nielen Ukrajinu a jej susedné krajiny, ale aj celý medzinárodný poriadok. S narastajúcim napätím medzi veľmocami, diskusiami o mierových rokovaniach, ale aj jadrových zbraniach a neustálym vývojom na bojisku sa mnohí pýtajú – môže tento konflikt prerásť do niečoho väčšieho?

Tentoraz sme sa Slovákov v uliciach pýtali, či si myslia, že by mohol rusko-ukrajinský konflikt prekročiť hranice a vyeskalovať do niečoho väčšieho, v akej pozícii by podľa nich Slovensko bolo, alebo napríklad aj to, či by mohlo dôjsť k rozpusteniu NATO.

