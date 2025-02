Ak sa chystáš nakupovať novú elektroniku, zbystri pozornosť: Známa sieť predajní prichádza s jedinečnou možnosťou ušetriť

Nákup novej elektroniky môže vyjsť poriadne draho, no nie, ak nakúpiš v sieti predajní Mobilonline. Prichádza totiž so zaujímavou novinkou. Za svoje nové zariadenie môžeš zaplatiť starým, ktorého sa potrebuješ zbaviť. Ako na to?

Elegantné riešenie pomôže peňaženke, aj prírode

Možno to poznáš aj ty, starý telefón už tak trochu dosluhuje a nastal čas zamyslieť sa nad kúpou nového. Odkladáš to ale, lebo kupovanie novej elektroniky neraz nie je lacná záležitosť. Keď sa už odhodláš, ani nevieš, čo so starým mobilom, tak ho necháš niekoľko rokov ležať v zásuvke. Teraz už ale viac otáľať nemusíš.

Známa sieť predajní totiž prichádza s elegantným riešením, ktoré pomôže tvojej peňaženke, ale aj prírode. Mobilonline vykupuje nielen mobily, ale aj tablety, herné konzoly, hry, notebooky, smart hodinky, či fitness náramky. Stačí, ak zariadenie prinesiete do niektorej z viac ako 50 predajní, alebo ho môžete bezplatne odoslať kuriérom, ktorý na vašu adresu bude vyslaný bezplatne. Následne mu na dohodnutej adrese a v dohodnutom čase zariadenie odovzdáte.

Nezabudnite zariadenie dobre zabaliť a pridať odkupný formulár. Po doručení zariadenia bude, podobne ako pri osobnom odovzdaní, skontrolované technikom. Peniaze budú bankovým prevodom vyplatené do troch pracovných dní.

Je to rýchle a jednoduché

Mobilonline smart hodinky či hernú konzolu odkúpi za výhodnú cenu, prípadne ho vymení za novší model. V prípade výkupu peniaze vypláca na ruku, v každej predajni, a to bez zbytočného dlhého čakania. Mobil bude na mieste na počkanie skontrolovaný a hotovosť vyplatená ihneď.

Za zariadenia, ktoré sú nové a nepoužité, vypláca Mobilonline extra výhodné sumy. Ušetríte tak nielen peniaze pri kúpe nového zariadenia, ale aj čas a prírodu. Odkúpenie mobilu či iného zariadenia, ktoré už nechcete, prebieha celkom jednoducho, stačí splniť niekoľko podmienok. Je potrebné mať viac ako 18 rokov, podpísať kúpno-predajnú zmluvu a mať originálnu krabičku a pôvodný záručný list, prípadne doklad o kúpe.

Pri smart hodinkách a tabletoch je dôležité, aby boli nepoužité a mali kompletný obsah balenia. Pri zariadeniach, ktoré sa odkupujú ako nové, je potrebné mať kompletné nerozbalené príslušenstvo a nemali by byť staršie ako dva mesiace. Je tiež dôležité, aby pochádzali z nákupu v slovenskom obchode prípadne eshope.

Na toto pred predajom nezabudnite

Cena pri výkupe mobilu či fitness náramku závisí od technicko-vizuálneho stavu, ale aj od miery opotrebovania. Ak máte obavy, či je práve zariadenie, ktoré máte, vhodné na výkup, stačí sa opýtať prostredníctvom mailu uvedeného na webe Mobilonline. Mobilonline však vykupuje väčšinu nových, ale aj použitých telefónov.

Skôr ako sa rozhodnete svoje zariadenia ponúknuť do výkupu, nezabudnite sa odhlásiť zo všetkých prihlásených cloud účtov. Potom ho môžete resetovať do továrenských nastavení. Zabudnite na predaj cez rôzne inzertné stránky či cez sociálne siete. Mobilonline zaručí rýchly, jednoduchý a výhodný predaj. Vykupuje však nielen nové, ale aj staršie zariadenia, ktoré následne opraví alebo efektívne zužitkuje. Opravené zariadenia sú vyčistené a opätovne výhodne zaradené do predaja, čím dostanú druhú šancu a nemusia skončiť vyhodené.

Srdcovou záležitosťou je ochrana prírody

Pre Mobilonline, najväčšieho výkupcu mobilných zariadení na Slovensku, je však srdcovou záležitosťou aj ochrana prírody a prostredia, v ktorom žijeme. Je to zelená spoločnosť, ktorej záleží na tom, aby vám vaša skúsenosť s kúpou elektroniky nielen šetrila čas a peniaze, ale aby bola čo najviac ekologická a udržateľná.

Uvedomuje si, aké dôležité je chrániť túto planétu, preto sa aktívne podieľa na predlžovaní životného cyklu produktov. Recyklácia a správne zaobchádzanie s elektronikou nielenže pomáha chrániť životné prostredie, ale zároveň prispieva k redukovaniu energetickej náročnosti výroby nových produktov.