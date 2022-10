V bitcoinovej peňaženke má takmer 2 milióny dolárov. Muž sa k nim nemôže dostať kvôli tejto banalite

Pri množstve prihlasovacích údajov, ktoré si v priebehu rokov musíme zapamätať, sa stane, že niektoré človek zabudne. Avšak zábudlivosť môže vyjsť tohto muža poriadne draho. Ak si nespomenie, kto bol jeho najlepším priateľom v roku 2005, môže sa rozlúčiť s takmer 2 miliónmi dolárov.

V peňaženke má takmer 2 milióny dolárov

Ako informuje portál LAD bible, nešťastný muž sa nemôže dostať do svojej bitcoinovej peňaženky preto, lebo si neodkáže spomenúť, kto bol jeho najlepším priateľom v roku 2005. V peňaženke má bitcoiny v celkovej hodnote 1,8 milióna dolárov.

Muž, ktorý si na TikToku hovorí conspiracycubed, vysvetľuje, že problém predstavuje jeho Hotmail konto. Heslo si pamätá, no niekto cudzí sa do konta pokúsil bez jeho vedomia prihlásiť. Konto od neho teraz požaduje, aby potvrdil svoju totožnosť. Tu vyvstalo hneď niekoľko problémov. Telefónne číslo, ktoré sa ku kontu viaže, používal muž naposledy v roku 2010.

Hotmail ho do konta jednoducho nepustí

Tiktoker priznáva, že bitcoiny si kúpil len tak z rozmaru a na dlhší čas na ne potom jednoducho zabudol. Za niekoľko dolárov si nakúpil približne 100 bitcoinov. Dnes majú odhadom hodnotu 1,7 až 1,8 milióna dolárov.

Z pomyslenia na to, aký drobný krôčik ho delí od bohatstva, sa ide muž zblázniť. Pýta sa dokonca, či mu s jeho problémom nevedia pomôcť napríklad právnici. Chce Hotmail prinútiť, aby mu akýmkoľvek spôsobom umožnil vstup do jeho konta. Jasným dôkazom, že je to naozaj jeho účet, je podľa neho jeho profilová fotka, ale aj emaily od priateľky, s ktorou tvorí pár už 12 rokov.

Podľa Hotmailu to ale ako dôkaz nestačí. Majiteľa bitcoinovej peňaženky hnevá, že môže predložiť akékoľvek doklady, do svojho konta sa nedostane. Jediné, čo by pomohlo, by bolo, ak by si spomenul, ako sa volal jeho niekdajší najlepší priateľ. Muž dokonca zašiel tak ďaleko, že sa od nového majiteľa pokúsil kúpiť späť svoje staré telefónne číslo. Zatiaľ je to ale všetko márne.