V Bielorusku pravdepodobne vzniká väzenským táborom pre odporcov režimu prezidenta Alexandra Lukašenka

V Bielorusku pravdepodobne vzniká komplex, ktorý by mohol byť väzenským táborom pre odporcov režimu prezidenta Alexandra Lukašenka. V piatok o tom informovala televízia CNN, ktorá sa odvolala na zábery z miesta a výpovede miestnych obyvateľov.

Budovy v bývalom areáli na uskladnenie rakiet pri obci Navakolasava majú nepriehľadné okná. Celý komplex s rozlohou asi 80 hektárov je prísne strážený a obohnaný elektrickými plotmi.

