V Amazonskom pralese sa deje niečo strašné, situácia je kritická: Toto ešte ľudstvo nezažilo

Ako sa svet otepľuje, metán uvoľňovaný z topiaceho sa permafrostu a otepľujúcich sa tropických mokradí zintenzívňuje blížiaci sa klimatický kolaps. Podľa odborníkov sa deje niečo, čo ľudstvo ešte nevidelo. No ešte stále máme šancu zvrátiť to najhoršie.

Niečo také ľudstvo ešte nezažilo

Ako informuje The Guardian, kontrola hladín metánu predstavuje najlepšiu a možno jedinú páku na zredukovanie globálnych teplôt v nasledujúcich desaťročiach. Metán sa z ovzdušia prirodzene vyčistí až približne 10 rokov po uvoľnení. Ak by sme teda dokázali eliminovať všetky emisie metánu z ľudskej činnosti, jeho koncentrácia by sa rýchlo vrátila na predindustriálnu úroveň.

Za posledných 20 rokov ľudstvo vypustilo do atmosféry masívne množstvo metánu. Ak by sme ho dokázali eliminovať, vyhli by sme sa v nasledujúcich 10 až 20 rokoch globálnemu otepleniu o 0,5 °C. Ak však bude ľudstvo pokračovať takýmto tempom, odstrániť emisie z ľudskej činnosti už nebude stačiť. Možno budeme musieť čeliť aj vyšším hladinám emisií metánu v prírode, vrátane emisií z otepľovania tropických mokradí a topenia arktického permafrostu.

Najvyššie hladiny prirodzeného metánu pochádzajú z mokradí a sezónne zaplavovaných lesov v tropických oblastiach, napríklad v brazílskom amazonskom pralese. Tropické mokrade produkujú toľko metánu preto, lebo sú ideálne pre rast mikróbov emitujúcich metán. Hydrológ Ayan Fleischmann upozorňuje, že prales čelí suchám, aké ešte nikdy nezažil. Prichádzajú rekordné teploty a umierajú milióny stromov. Nepomáhajú ani masívne požiare, ktoré v amazonskej oblasti neraz zúria. To všetko spôsobuje, že sa pomyselná špongia, ktorá pomáhala emisie redukovať, mení na ich ďalší zdroj.

Takto môžete pomôcť

Fleischmann má hlavu v smútku a tvrdí, že to, čo sa deje teraz, ľudstvo ešte nezažilo. Živočíchy sa doslova varia zaživa v príliš teplej vode. Zlomilo mu srdce, keď videl, ako sa riečne delfíny trápia a napokon umierajú, za krátky čas narátal až 70 uhynutých zvierat. Trpia aj komunity ľudí žijúcich v pralese. Následkom požiarov a extrémneho sucha majú problém prepravovať sa po vode, či už k lekárovi alebo po zásoby. V suchých riečnych korytách sa zúfalo snažia ručne prehrabať k zvyškom vody.

Varovný prst ale dvíhajú aj švédski odborníci, podľa ktorých predstavujú hrozbu aj arktické oblasti. Z tých taktiež uniká obrovské množstvo prírodných emisií. Niektoré časti sveta jednoducho k prežitiu potrebujú chlad. Oteplenie tak pociťuje celý ekosystém.

Čo môžeme urobiť, aby sme zabránili najhoršiemu? Podľa odborníkov môžeme začať napríklad tým, že budeme konzumovať menej mliečnych výrobkov a hovädzieho mäsa. Vhodné je tiež nahradiť plynové kotly napríklad tepelnými čerpadlami. Plynový sporák je ďalším významným zdrojom znečistenia metánom v našich domácnostiach. K únikom z nich často dochádza aj vtedy, keď ich práve nepoužívate.