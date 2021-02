V 19. storočí boli veľkou atrakciou “ženy s prasacou hlavou”. V skutočnosti to boli oholené medvede v šatách

Niečo, čo je dnes ťažko predstaviteľné a pochopiteľné, bolo v minulosti obľúbenou a vyhľadávanou zábavou. V rámci kočovných cirkusov bola veľkou atrakciou žena, ktorá mala prasaciu hlavu. Také niečo chcelo vidieť mnoho ľudí a aby divák nebol sklamaný, musel ju aj vidieť. Keďže ale žien s takou hlavou veľa neexistuje (žiadna), musela sa voliť vhodná alternatíva.

Na začiatku bola legenda

Za tým, že vôbec vznikol záujem o to vidieť nejakú ženu, ktorá by mala namiesto ľudskej, hlavu ošípanej, stojí pravdepodobne legenda, uvádza portál IFL Science. Tá hovorí, že po svadobnej noci mala dať čarodejnica ženíchovi na výber. Buď bude jeho žena pre neho krásna, no ostatní ľudia ju budú vidieť ako prasa, alebo naopak, on ju bude vidieť ako prasa, no pre ostatných bude očarujúca. Muž nechal výber na svoju ženu, čím sa kliatba prerušila a žena ostala nezmenená.

Legendy zmenené na realitu

Historky už časom akoby nestačili a ľudia chceli viac. Objavila sa dokonca správa, že na londýnskom námestí Manchester Square žije bohatá dáma s tvárou prasaťa, ktorá jedlo konzumuje zo strieborného válova. Kvôli neukojenej túžbe po kuriozitách sa o tomto príbehu písalo aj v novinách, ako keby to bola pravda. Dokonca sa na mieste, kde by mala žena žiť, zhromaždil dav ľudí a obklopil kočiar, v ktorom mala ísť, pričom kričali: “Dáma s tvárou prasaťa! Zastavte koč, zastavte koč!”

Ľudia dostali ženu s hlavou prasaťa

Neboli by to ľudia, aby si z poverčivosti ľudí, ale aj zo zobrazovania kuriozít či bizarností nechceli spraviť biznis. Príležitosti sa chopili kočovní cirkusanti, ktorí chodili od mesta k mestu a lákali na jednu z veľkých atrakcií – dámu s prasacou hlavou.

Kde ale zohnať takúto ženu? Aj tu sa ukázala vynaliezavosť. Cirkusanti priviazali medveďa do kresla, obliekli ho do šiat, aby vyzeral ako stará žena a hlavu mu oholili. Často medveďa aj opili, aby veľmi neprejavoval svoje nepohodlie.

O týchto atrakciách písal dokonca aj Charles Dickens, ktorý tvrdil, že pomaly každý kočovný cirkus mal túto atrakciu a s úpadkom starej legendy prestala byť v 20. rokoch 20. storočia táto atrakcia zaujímavá.