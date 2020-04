Už koncom mesiaca minie Zem obrovský asteroid. Patrí k najjasnejším, viditeľný bude aj zo Slovenska

Už koncom tohto mesiaca preletí okolo Zeme potenciálne nebezpečný asteroid. Obávať sa zrážky však nemusíme, práve naopak. Vďaka jeho pozoruhodnej veľkosti bude možné prelet pozorovať aj s použitím menších astronomických ďalekohľadov.

Americký národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) pravidelne aktualizuje zoznam vesmírnych objektov, ktoré sa v najbližšom čase priblížia k našej planéte. V aktuálnom zozname sa nachádza aj asteroid 1998 OR2, ktorý sa k Zemi najviac priblíži 29. apríla. Asteroid je klasifikovaný ako potenciálne nebezpečný, NASA však na svojom účte na Twitteri upozorňuje, že na paniku nie je žiadny dôvod. Asteroid preletí v bezpečnej vzdialenosti, ponúkne však skvelé podmienky na jeho pozorovanie.

On April 29. asteroid 1998 OR2 will safely pass Earth by 3.9 million miles/6.2 million km. A @Daily_Express article implying there is a „warning“ about this asteroid is false. A complete listing of all asteroid passes is always public at https://t.co/i6i8HwCDJq. Carry on!

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 4, 2020