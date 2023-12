Uvažujete nad odchodom do zahraničia? Toto sú tie ideálne destinácie pre nový život, najlepšie nájdete v jednej krajine

V posledných mesiacoch sa na verejnosť predierali myšlienky a reči o tom, že niektorí Slováci by mali záujem presťahovať sa do zahraničia. Vybrať si však správnu destináciu nemusí byť vôbec jednoduché. Pre tých, ktorí teda uvažujú nad odchodom, bol zostavený rebríček tých najlepších destinácií na nový život, píše Travel and Leisure.

Presťahovať sa do novej destinácie môže byť síce snom viacerých ľudí, no zároveň ide pravdepodobne o jednu z najnáročnejších vecí v živote. Zanechať svoj život, prácu, priateľov, rodinu a všetko, na čo sme boli zvyknutí a vymeniť to v rámci pár dní za niečo úplne nové, to si vyžaduje extra dávku odvahy a dobrodružnej povahy.

Pre tých, ktorí by sa radi vydali na novú životnú etapu, vznikol rebríček miest, ktoré sú najlepšou voľbou pre ľudí, ktorí sa rozhodnú presťahovať do inej krajiny. Inštitúcia InterNations si robí každý rok prieskum spokojnosti ľudí so životom v rôznych mestách po svete, pričom tentoraz sa do hlasovania zapojilo cez 12-tisíc ľudí.

Španielsko dominuje

Skúmali sa viaceré faktory, konkrétne kvalita života, jednoduchosť presťahovania sa a usadenia v novom prostredí, pracovné podmienky, či finančné osobné výdavky. Po vyhodnotení všetkých údajov za rok 2023 vyšlo, že najlepším mestom na život za hranicami je španielska Malaga. Prímorské mesto na juhu Španielska sa teda postavilo na 1. zo 49. miest svetového rebríčka. Vyhráva najmä v kvalite života podmienkach na prácu.

Na druhom mieste sa umiestnilo mesto z rovnakej krajiny. Podľa InterNations je na „striebornej pozícii“ najlepších miest na život v zahraničí Alicante. Podobne ako Malaga, aj Alicante je prímorským mestom, ktorého okolie vyhľadáva množstvo dovolenkárov. Do tretice sa umiestnila Valencia. Španielsku trojicu najlepších svetových adries na nový život teda dopĺňa tretie najväčšie mesto v krajine.

Chvost zoznamu vás pravdepodobne prekvapí

Naopak, na dvoch posledných miestach sa umiestnili talianske metropoly. Možno by to priznal málokto, no druhý najhorší na život v zahraničí je Rím a úplne posledné je Miláno, inak tiež často vyhľadávaná destinácia, ktorá sa však pravdepodobne hodí viac na niekoľkodenný výlet, než na dlhodobejšie fungovanie v ňom.