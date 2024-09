Urobili krok vedľa. Toto sú tie najhoršie účesy celebrít všetkých čias, na niektorých sa poriadne pobavíte

Hoci by sa očakávalo, že vzhľadom na finančné prostriedky, ktorými disponujú, budú za každých okolností vyzerať dokonale či sa o to aspoň snažiť, nie vždy to vyjde. Aj oni sú len ľudia. Potvrdzuje to ich koruna krásy, ktorá môže byť kameňom úrazu.

Niekedy sa im nedarí. Raz je za tým podvrtnutý členok pre vysoké podpätky, inokedy nešťastný strih vlasov s túžbou oživiť účes. Nakoniec je však efekt opačný a z ich účesov sa môže stať katastrofa. Ktoré známe hviezdy podľa portálu The Sun šliapli vedľa?

Miley Cyrus

Búrliváčka Miley Cyrus bola známa svojimi výraznými výstrelkami. Hoci na hlave už mala oveľa horšie účesy, tento taktiež nebol žiadnou výhrou. Našťastie, píše sa rok 2021, kedy ukázala svoju hustú hrivu, dnes sa hviezda už upokojila a stavia na prirodzený vzhľad.

Jennifer Lopez

Latino diva sa takto ukázala na odovzdávaní Oskarov pred takmer 18 rokmi. Účesom zrovna nezabodovala, hoci inak by to bolo v prípade, ak by sa objavila na maturitnom večierku. Našťastie, nič podobné sme u Jennifer odvtedy nevideli.

Beyoncé

Aj samotná Beyoncé občas vybočí. Ostrihaná ofina je riskom sama osebe a už dvojnásobne to platí v prípade jej mini verzii. Chce to odvahu, ktorej očividne mala speváčka až-až.