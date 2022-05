Mal ju obchytkávať, výmenou za intímnu masáž jej sľúbil koňa. Letuška obvinila Elona Muska zo sexuálneho obťažovania

Miliardár je okrem iného známy aj trochu excentrickým správaním. Avšak kým doteraz mnohí nad jeho správaním mávli rukou, tieto obvinenia nie je možné brať na ľahkú váhu. Musk čelí obvineniam zo sexuálne nevhodného správania. Mal obťažovať letušku, výmenou za intímnu masáž jej ponúkal koňa.

Výmenou za intímnu masáž jej chcel kúpiť koňa

Letuška, ktorú mal Elon Musk obťažovať, pracovala pre spoločnosť SpaceX. Ako píše portál Science Times, Musk sa mal bez jej dovolenia dotýkať jej nôh. Ponúkol jej, že jej kúpi koňa, ak mu na palube lietadla urobí intímnu masáž. Letuška Muska obvinila aj z toho, že sa pred ňou odhaľoval a ukazoval jej svoj stoporený penis. Žena Muskove návrhy odmietla.

Incident sa mal podľa portálu Business Insider odohrať ešte v roku 2016. Svedkom mala byť kamarátka letušky (jej identita odhalená nebola), ktorá podpísala aj prehlásenie, že sa jej priateľka so všetkým zdôverila a bola pripravená v prípade potreby proti Muskovi vypovedať. Letuška okrem iného tvrdí, že po tom, čo prijala pracovnú pozíciu, jej bolo navrhnuté, aby si na vlastné náklady urobila masérsky kurz, aby mohla Muskovi robiť počas letov masáže. Sľúbili jej, že tak bude môcť lietať s Muskom častejšie.

Za mlčanie jej zaplatil 250 000 dolárov

Práve počas jednej z takýchto masáží sa vraj Musk uchýlil k spomínaným nevhodným návrhom. Letuška údajne doteraz mlčala preto, lebo výmenou za to, že ho nezažaluje, jej miliardár v roku 2018 ponúkol 250 000 dolárov. Muska oslovil aj portál Business Insider. Elon sa však vyjadril, že príbeh je o niečo komplikovanejší a na vyjadrenie potrebuje viac času. Tvrdí, že ak by sa skutočne vyžíval v sexuálnom obťažovaní žien, počas jeho 30-ročnej kariéry by sa o tom zrejme hovorilo oveľa viac. Myslí si, že to, že tvrdenia vyplávali na povrch práve teraz, je politicky motivovaný akt.

Aby toho nebolo málo, letuška tvrdí, že po tom, čo Muskove návrhy odmietla, trpela silnou úzkosťou. Myslela si, že všetko bude tak ako predtým, že sa môže tváriť, že sa nič neudialo. Podľa nej sa jej však miliardár chcel pomstiť, lietala totiž čoraz menej a práce jej ubúdalo. Napokon bola prinútená zo spoločnosti odísť kvôli tomu, že odmietla predať svoje telo.

Práve oddelenie spoločnosti SpaceX na čele s Christopherom Cardacim k obvineniam nateraz odmieta vyjadriť. Letuška ale verí, že už nemôže viac mlčať a svet by mal vedieť, akým človekom v skutočnosti Elon Musk je.