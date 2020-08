Úrady uzavreli celú dedinu. Na bubonický mor zomrel v Číne ďalší človek

Desaťročia staré ochorenie si však opäť vyžiadalo obete. Vo Vnútornom Mongolsku čínska vláda uzavrela obec po tom, čo jeden z obyvateľov tomuto ochoreniu podľahol.

Obyvateľ obce zomrel na následky bubonického moru

Prostredníctvom portálu Boatou sa miestna zdravotná komisia vyjadrila, že pacient, ktorému bolo ochorenie diagnostikované vo štvrtok, skutočne v nedeľu zomrel na následky bubonického moru, píše portál CNN. Vo vyjadrení sa píše, že pacient zomrel následkom zlyhania obehového systému, neuvádza sa však, kde a ako sa pacient bubonickým morom nakazil.

Aby sa ochorenie ďalej nešírilo, úrady sa rozhodli uzavrieť dedinu Suji Xincun, kde pacient žil. Všetci obyvatelia boli otestovaní a žiaden z nich známky nákazy nejaví. Napriek tomu však prebehne dezinfekcia všetkých príbytkov. V karanténe bolo 35 ľudí, ktorí so zosnulým prišli do kontaktu, výsledky testov však majú všetci negatívne.

Obvod Damao Banner sa ocitol v treťom pohotovostnom stupni, čo je druhý najnižší stupeň. Tento stav bude platný do konca tohto roka. Ide o druhý potvrdený prípad bubonického moru v Číne v priebehu tohto roka a o prvý prípad úmrtia.

Prvý prípad sa podľa portálu Xinhuanet podarilo potvrdiť ešte v júli v Bayannure, taktiež v oblasti Vnútorného Mongolska. Následkom toho bolo okamžite uzavretých niekoľko turistických destinácií.

Morom sa každoročne nakazí 1 000 až 2 000 ľudí

Bubonický mor je spôsobovaný baktériou Yersinia pestis a zvyčajne ju šíria nakazené zvieratá a blchy. Odhaduje sa, že v čase najväčšej pandémie zomrelo na následky bubonického moru približne 75 miliónov ľudí. Mor sa u pacientov prejavuje zvyčajne bolestivým opuchom lymfatických uzlín, kašľom a horúčkou. V súčasnosti je možné šíreniu nákazy zabrániť antibiotikami, ak sa ochorenie podarí podchytiť včas. Zdá sa však, že sa ochorenie nepodarilo vyhladiť úplne a Svetová zdravotnícka organizácia bubonický mor zaradila na zoznam opätovne sa objavujúcich ochorení.

Podľa WHO sa bubonickým morom nakazí každý rok v priemere 1 000 až 2 000 ľudí. Predpokladá sa však, že množstvo ľudí sa nakazí bez toho, aby sa to do oficiálnych záznamov uviedlo. K morovej nákaze môže dôjsť takmer na každom kontinente, pričom medzi najviac ohrozené časti sveta patrí západná časť USA, Afrika, Čína či India. V Číne sa medzi rokmi 2009 až 2019 nakazilo bubonickým morom 31 ľudí a 12 z nich zomrelo.

Zdravotná komisia vydala varovanie, že mor sa môže rozšíriť, ľudia by preto mali byť extrémne opatrní a hlásiť akékoľvek podozrenie, že sa u nich toto ochorenie objavilo. Okrem toho odporúča, aby sa ľudia vyhýbali kontaktu so zvieratami, ktoré môžu mor prenášať.