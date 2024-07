Uprostred ťažkého obdobia čelí princezná Kate opäť nevhodnej kritike. Neuveríte, prečo sa do nej ľudia zase pustili

Kate sa opäť dostala pod paľbu kritiky od mnohých ľudí. Tentoraz si na mušku zobrali fotografiu, ktorú zverejnili na svojom oficiálnom Instagrame pri príležitosti Williamových narodenín.

Kým mnohí ľudia veselú fotografiu, ktorú opäť zachytila princezná Kate, ocenili a vychválili, našli sa aj mnohí takí, ktorí si na nej všimli znepokojivé, či pre nich poburujúce detaily. Za nevinným rodinným záberom, na ktorom je princ William spolu s ich tromi deťmi, princom Georgom, princeznou Charlotte a princom Louisom, na ktorom sa smejú, skáču a držia za ruky, vidia ďalšie nepodarené úpravy, za ktorými je práve Kate.

Upravila fotografiu?

Problém vidia v tom, ako vysoko deti skáču. „Ehm, tak toto je jasný photoshop,“ napísal jeden komentujúci. Ďalší povedal, že jednoducho nie je reálne, aby deti skákali tak vysoko. „Buď sú na trampolíne alebo dorobili trávu. Tento obrázok je však upravený a mohol byť spravený lepšie.“ „To vážne si myslia, že uveríme tomu, že všetci skáču takmer rovnako vysoko? Na čo sa to zase hrajú?“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Mnohí ľudia však tiež napísali, že je to predsa úplne jedno a že je milé vidieť následníka trónu, ako sa zabáva so svojimi deťmi. „Princezná z Walesu robí skvelé fotografie a no a čo, ak ich aj upravila. Veď tým nikomu neubližuje,“ napísal jeden komentujúci. Mnohí dokonca napísali, že je to ich obľúbená fotografia princa Williama spolu s deťmi.