Upratali po sebe šatňu a organizátorom nechali milé prekvapenie. Japonci neprestávajú udivovať svet

Japonsko je národ s jedinečnou mentalitou, ktorá je pre mnohých jednoducho nepochopiteľná, čo sa ukazuje aj na futbalových MS v Katare. Najnovšie po sebe dokonale upratali šatňu a organizátorom nechali darček, píše Daily Mail.

O Japoncoch sa od začiatku MS hovorí viac než dosť. Zatiaľ, čo je tento obrovský turnaj ponorený do hlbokej kontroverzie, práve Japonci sú akýmsi svetlom na konci tunela. Počas posledných dní totiž viackrát pozitívne šokovali svet.

Celé to začalo v momente, keď fanúšikovia z krajiny vychádzajúceho slnka zostali po zápase medzi domácou reprezentáciou a Ekvádorom na štadióne, aby ho upratali. Na druhý deň Japonsko senzačne zvíťazilo nad majstrami sveta z roku 2014, teda výberom Nemecka.

After an historic victory against Germany at the #FIFAWorldCup on Match Day 4, Japan fans cleaned up their rubbish in the stadium, whilst the @jfa_samuraiblue left their changing room at Khalifa International Stadium like this. Spotless.

Domo Arigato.👏🇯🇵 pic.twitter.com/NuAQ2xrwSI

— FIFA.com (@FIFAcom) November 23, 2022