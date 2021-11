Uniknuté školiace videá spoločnosti Apple ukazujú, ako firma učí technikov sabotovať opravy tretích strán

Uniknuté školiace videá, ktoré spoločnosť Apple vytvorila pre svojich autorizovaných servisných partnerov, ukazujú, ako spoločnosť školí opravárenských technikov, aby podkopali spoločnosti tretích strán a prehovorili zákazníkov, aby kupovali drahšie opravy z prvej strany.

Ako píše portál Vice, spoločnosť Apple už roky sťažuje nezávislým opravovniam opravu telefónov a núti zákazníkov, aby namiesto toho navštívili predajne Apple.

„Rozbil som sklo na telefóne a porovnávam náklady. Koľko bude stáť, ak chcem nahradiť len sklíčko?” Pýta sa herec, ktorý stvárňuje zákazníka v jednom z videí.

Takto si zákazník kúpi drahší diel

„Môžem vám ukázať cenu len tej časti, než začneme,“ hovorí ďalší muž, ktorý hrá úlohu opravára.

„Uf,“ povie “zákazník” a natiahne ruky. “To je oveľa viac, než by ma to stálo v normálnom obchode. Prečo je to také drahé?”

“Táto cenová ponuka je pre originálny diel Apple,” hovorí technik.

“Čo myslíte originálnym?” pýta sa zákazník, „Rád by som ušetril nejaké peniaze. Nie je to jedno?”

Potom technik začne vysvetľovať, prečo je najlepšie, aby ľudia vymieňali poškodené časti iPhonu za originálne produkty Apple. „Originálny diel Apple musí spĺňať technické kritériá AppleCare,“ hovorí technik a vysvetľuje, že obrazovka od Apple bude testovaná, ako keby práve vyšla z továrne.

„S originálnym displejom Apple sa všetky funkcie, na ktoré sa spoliehate, správajú bez problémov… to nie je prípad displejov tretích strán.“

Niektoré z videí získaných základnou doskou sa zdajú byť konečnými produktmi, zatiaľ čo iné sa zdajú byť v procese úprav, pričom sa zdá, že ide o zosekaný hlasový záznam, video a obrázky, ktoré sa nezdajú byť konečné.

To znamená, že body skriptovania a rozprávania vo videách sa zhodujú s tým, čo už roky hovoria profesionáli autorizovaného servisu Apple a profesionáli v oblasti opravy tretích strán.

Školiace videá učia, ako odradiť zákazníkov od lacnejších opráv v neautorizovaných servisoch

Školiace videá majú pomôcť certifikovaným opravovniam spoločnosti Apple orientovať sa vo svete, kde zákazníci môžu získať náhradné diely oveľa lacnejšie, ako si spoločnosť Apple účtuje za základné opravy. Spoločnosť Apple už roky sťažuje nezávislým opravovniam opravu telefónov a núti zákazníkov, aby namiesto toho navštívili predajne Apple.

V reakcii na to vzniklo hnutie za právo na opravu, ktoré chce ľuďom uľahčiť opravu vlastných vecí.

V úvodnom videu o nedávnych zmenách, kde spoločnosť Apple spolupracuje s partnermi v oblasti opravy, zástupca spoločnosti Apple uistil obchody AASP, že chce, aby „servisovali všetky produkty“.

„Aby sme posilnili posolstvo značky, dôrazne vyzývame autorizovaných poskytovateľov služieb, aby ponúkali riešenia opráv pre všetky produkty,“ povedal zástupca. „Je dôležité, keď zákazníci uvidia „autorizované“, vedia, že môžu získať podporu pre všetky produkty predávané v ich krajine. Zákazníkom to ponúka dôveryhodné skúsenosti s opravami Apple, ktoré vykonávajú vyškolení technici s použitím originálnych dielov Apple.“

Obchody AASP sú už dlho obmedzené v tom, čo môžu a nemôžu opraviť, a z tréningových videí nie je jasné, do akej miery sa to mení. Apple neodpovedal na žiadosť základnej dosky o komentár.

Apple sabotuje aj kvalitné opravárenské spoločnosti

Šesť z ôsmich videí je venovaných školeniam technikov opráv, ako sa vysporiadať so zákazníkmi, ktorí sa obávajú obrovských nákladov na opravu zariadenia Apple. Jedno trojminútové video je určené na to, aby zákazníkom pomohlo pochopiť, prečo je pravá obrazovka Apple často lepšia ako obrazovka od tretej strany. V jednom momente sa na oboch telefónoch zobrazuje kalkulačka a ruka na boku Apple razí nejaké čísla.

“Ak by obe obrazovky reagovali presne, videli by sme dotyky obrazovky, ktoré prinesú rovnaké výsledky,” povedal hlas. “Namiesto toho na obrazovke tretej strany chýbajú dotyky alebo ich registrácia na rôznych miestach.”

Dôležité je poznamenať, že hoci existujú niektoré podradné tretie strany, Apple tu maľuje veľmi širokým štetcom. Existuje mnoho opravárenských spoločností tretích strán, ktoré používajú iba veľmi kvalitné náhradné diely, použité autentické diely alebo renovované diely a sú schopné ponúknuť dobré opravy za cenu, ktorá je oveľa lacnejšia ako Apple.

Spotrebitelia by mali byť oprávnení robiť vlastné rozhodnutia o tom, aké služby opravy použijú, ale tieto videá ukazujú, že spoločnosť Apple investuje do podkopania dôveryhodnosti svojich konkurentov.

