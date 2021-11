Expert na Apple tvrdí, že iPhone telefóny do 10 rokov zmiznú. Prezradil, čo nás čaká miesto nich

Jeden z popredných odborníkov na technológie a produkty Apple presne určil rok, kedy očakáva, že telefóny iPhone budú „zastarané“ a nahradené niečím úplne iným.

Ako píše portál LAD Bible, expert verí, že budú postupne vyradené, keď sa svet bude viac orientovať na produkty rozšírenej reality a virtuálnej reality.

V roku 2032 sa už Apple telefóny nebudú používať

Ming-Chi Kuo hovorí, že verí, že najväčšia svetová technologická spoločnosť postupne ukončí používanie tradičných smartfónov v nasledujúcich 10 rokoch, pričom v roku 2032 sa očakáva, že sa už nebudú používať.

Rozšírená realita – alebo AR – je technológia, ktorá prehráva veci – napríklad obrázky, pokyny alebo hry – do sveta okolo vás. To by znamenalo, že budete musieť nosiť niečo podobné okuliarom alebo okuliarom, ktoré si dnes spájame s VR.

V súčasnosti môžete zažiť AR prostredníctvom hier ako Pokémon Go, ale v budúcnosti je pravdepodobné, že ho budeme používať na všetky druhy, nielen na chytanie malých animovaných tvorov.

Najväčšie technologické spoločnosti ako Google, Apple a Facebook sa už predháňajú vo vývoji technológie AR, ktorá pravdepodobne spôsobí revolúciu vo svete. Microsoft už vydal zariadenie s názvom HoloLens.

V poznámke pre investorov, ktorú videli technologickí blogeri 9to5Mac, Kuo vysvetlil, ako má Apple veci naplánované na 10 rokov odteraz a že iPhone bude viac ako pravdepodobne nahradený týmto bodom.

Vysvetlil: „V súčasnosti je aktívnych viac ako jedna miliarda používateľov iPhone. Ak je cieľom Apple nahradiť iPhone AR do 10 rokov, znamená to, že Apple predá za 10 rokov najmenej jednu miliardu AR zariadení.

Dodal: “Ak je náhlavná súprava AR umiestnená iba ako príslušenstvo pre Mac alebo iPhone, neprispeje to k rastu produktu. Náhlavná súprava AR, ktorá funguje nezávisle, bude mať svoj vlastný ekosystém a poskytne najkompletnejšie a najflexibilnejšie používateľské prostredie.“

Očakáva sa, že spoločnosť Apple vydá skorú verziu týchto okuliarov budúci rok, aby konkurovala zariadeniam, ako je Facebook Oculus Quest 2 a HTC Vive. Zdá sa, že toto skoré zariadenie Apple nebude závislé od iPhonu a príde „s rovnakou úrovňou výpočtového výkonu ako Mac“.

Musíme len počkať, čo prinesie budúcnosť.

LAD Bible