Unikli zábery z ďalšej série obrovského hitu Bridgerton od Netflixu a ľudia sú v šoku: Všimli si detail, ktorý sa im nepáči

Milovníkom romantiky pravdepodobne sériu Bridgerton predstavovať netreba. Buď poznajú jeho knižné predlohy naspamäť, alebo hltajú príbehy ústredných postáv na obrazovkách Netflixu. Už sme videli tri série a ako možno viete, v príprave je aj ďalšia. Čo o nej vieme je to, že si vezme do hľadáčika Benedictovu cestu za láskou a fanúšikovia očakávajú, že to bude poriadne pikantné. Pred niekoľkými hodinami sa vo facebookovej skupine Bridgerton objavili fotografie z natáčania štvrtej série a niektorí upozornil na detail, ktorý sa im vôbec nepozdáva.

Článok pokračuje pod videom ↓

Diváci, ktorí čítali knižné predlohy od autorky Julie Quinn, možno zostali zaskočení už treťou sériou, ktorá sa zamerala na Penelope a Colina, pretože týmto postavám sa venovala až v poradí štvrtá kniha. O tom, čo uvidíme ďalej, už ale netreba špekulovať, pretože je jasné, že nás čaká príbeh Benedicta Bridgertona.

A kto sa stane jeho vyvolenou? Benedictovo srdce si získa tajomná Sophie Beckett, s ktorou sa zoznámi na maškarnom bále. Pôjde o príbeh podobný Popoluške, ak sa teda tvorcovia nerozhodnú náhodou niečo zmeniť. To by sa ale mnohým nepáčilo, pretože už teraz je zrejmé, že diváci chcú dostať to, čo poznajú z knižnej predlohy.

Pobavila ich jedna vec

Vyzerá to tak, že na internet unikli zábery z tohto spomínaného bálu a rozdelili divákov do dvoch skupín. Kým jedna je nadšená z chémie medzi dvojicou hlavných postáv, ktorú cítia aj cez rozmazané fotografie, ďalší sa smejú na tom, že Benedict vyzerá ako Zoro, pretože má nasadenú masku. „V ďalšej sérii seriálu Zoro…“ podotkol jeden z nich a toto prirovnanie zopakovali viacerí.

Ďalšia kritika sa zniesla na to, že prečo, keď už prebieha nakrúcanie, musíme na štvrtú sériu Bridgertonu čakať dva roky.

Nie každý chce tieto fotografie vidieť

Pod príspevkom s fotografiami sa nachádza cez 300 komentárov, čo svedčí o tom, že ľudia Bridgerton milujú a radi o ňom diskutujú. No našli sa medzi nimi aj takí, ktorí jednoducho takéto uniknuté fotografie vidieť nechcú. A to z pochopiteľných dôvodov.

„Som jediná, ktorá nechce vidieť uniknuté fotografie? Toľko ľudí pracuje tvrdo na tom, aby sme dostali hotový výsledok a ja sa chcem z neho tešiť, ale potom scrollujem a tieto zábery vidím, či chcem, či nie,“ podotkla jedna z fanúšičiek.