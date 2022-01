Uniesli inú ženu, než plánovali. Únos Muriel McKayovej je jeden z najbizarnejších v dejinách, teraz sa opäť otvára

Človek je tvor, ktorý robí chyby, občas omnoho viac, než by si prial. Niektoré prešľapy nemajú vážne dôsledky, iné môžu zmeniť život množstva ľudí navždy. Presne to bol prípad zločincov, ktorí uniesli Muriel McKayovú. Stala sa obeťou bizarného omylu, plánovali totiž uniesť celkom inú ženu, no pomýlili sa.

Omylom uniesli nesprávnu osobu

Muriel McKayová žila celkom obyčajným životom v londýnskom Wimbledone, keď ju 29. decembra v roku 1969 uniesli. Od toho dňa ju nikto nevidel živú a nikdy sa nenašli ani jej pozostatky.

Ako informuje portál News.sky, telefón v dome, odkiaľ ju uniesli, ležal na zemi. Po podlahe bol rozhádzaný obsah jej kabelky a záhradkárske náčinie. Únos bol šokujúci o to viac, že len niekoľko týždňov predtým, než sa odohral, bol dom McKayovcov vykradnutý a zmizli z neho šperky. Rodina preto bola mimoriadne opatrná, ani to však nestačilo. Murielino zmiznutie vyvolalo obrovský rozruch, články o jej únose okamžite zaplavili titulné stránky všetkých novín.

Bol to vôbec prvý únos v dejinách Británie, ktorý dosiahol takéto rozmery. Keď sa napokon ozvali zločinci, žiadali závratné výkupné vo výške 1 milión libier (takmer 1 200 000 eur). Dnes by táto suma predstavovala 15 až 20 miliónov libier (v prepočte 18 až 24 miliónov eur). Nikto si nedokázal ani len predstaviť, prečo si únoscovia za svoju obeť zvolili práve Muriel. Bola to 55-ročná žena, ktorá sa s láskou starala o svoje tri, v tom čase už dospelé, deti, chodievala pravidelne do kostola a starala sa o chod domácnosti.

Bola manželkou Alicka McKaya, zástupcu Ruperta Murdocha v spoločnosti News Limited. Práve Murdoch v tomto príbehu zohráva mimoriadne dôležitú úlohu. Ako informuje portál Biography, je to mediálny magnát pôvodom z Rakúska, ktorý si už v mladosti nahonobil vďaka dedičstvu miliardový majetok. Podľa portálu Forbes má Murdoch pod palcom The Wall Street Journal, Fox News, ale aj The Times of London. Už v roku 1968, keď mal len 37 rokov, malo jeho spravodajské impérium hodnotu viac ako 44 miliónov dolárov.

Výkupné chceli žiadať od majiteľa miliardového spravodajského impéria

Terčom únoscov nemala byť Muriel, chceli uniesť miliardárovu manželku. Je logické, že by únoscovia žiadali výkupné za ženu miliardára, nie jeho zástupcu. Zločinci sa však jednoducho pomýlili a malo to tragické následky. Skupina únoscov si hovorila M3 (skratka pre Mafia 3) a rodine McKayovcov opakovane posielali listy, v ktorých žiadali vysoké výkupné. Rodinu kontaktovali aj telefonicky. Vyhrážali sa, že ak peniaze nedostanú, unesenú ženu zabijú.

Počas nasledujúcich 40 dní uskutočnila M3 18 hovorov s podobným obsahom. Medzičasom Muriel napísala 5 listov, ktoré únoscovia posielali s kusmi látky vystrihnutými z jej šiat ako dôkaz, že je stále nažive. Peniaze sa Alick pokúsil doručiť dvakrát. Prvý pokus bol 1. februára 1970 zmarený kvôli tomu, že sa v oblasti nachádzalo množstvo policajtov. Druhý pokus sa odohral len o niekoľko dní neskôr, 6. februára. Polícia napokon únoscov vypátrala, boli nimi dvaja bratia, 34-ročný Arthur Hosein a 22-ročný Nizamodeen.

Ako informuje portál Crime and Investigation, bratia sa do Británie prisťahovali z Trinidadu. Arthur sa však zadlžil až po uši, keď si kúpil farmu. Keď Nizamodeen videl v televízii Murdocha a jeho manželku, zdalo sa mu, že únos a žiadanie výkupného je jednoduchý spôsob, ako sa rýchlo dostať k veľkému množstvu peňazí. Ako je možné, že si pomýlili Murdochovu manželku s Muriel McKayovou? Murdochovci boli práve na dovolenke a Muriel sa viezla v ich aute. Bola teda jednoducho v nesprávny čas na nesprávnom mieste.

Mala zomrieť na infarkt po tom, čo sa správy o jej únose objavili v televízii

14. septembra v roku 1970 sa napokon bratia Hoseinovci postavili pred súd. Ani jeden z nich sa nechcel priznať, z únosu sa obviňovali navzájom. Výhovorky a klamstvá však boli zbytočné. Na listoch, ktoré Muriel napísala, sa totiž našli Arthurove odtlačky prstov. Arthurovi napokon súd vymeral doživotie a ďalších 25 rokov k tomu za únos. Jeho brat dostal taktiež doživotie a 15 rokov za únos. Do dnešného dňa však nikto okrem únoscov netuší, čo sa s Muriel McKayovou stalo a nenašli sa ani jej pozostatky.

Ako však informuje portál Daily Mail, britská polícia sa po viac ako 50 rokoch rozhodla prípad opäť otvoriť. Rozhodnutie padlo po tom, čo sa jeden z bratov napokon priznal, kam Murielino telo pochovali. V súčasnosti už polícia vyšetruje miesto, ktoré dnes už 75-ročný Nizamodeen určil ako miesto jej posledného odpočinku. Ukázalo sa, že bratia Muriel naložili do auta a odviezli ju na Arthurovu farmu. Nizamodeen však aj v súčasnosti trvá na tom, že žene on a ani jeho brat neublížili. Podľa jeho slov skolabovala a zomrela po tom, čo v televízii videla správy o vlastnom únose. Odmieta tvrdenia, že ju zabili, zomrieť mala podľa neho na následky srdcového infarktu.

Prípad sa znovu otvára, jeden z bratov sa rozhodol pred smrťou prehovoriť

Aj po rokoch však rodina McKayovcov čelí nepríjemným prekážkam. Súčasný majiteľ farmy, ktorú kedysi vlastnili Hoseinovci, nechce rodine povoliť vstup na svoj pozemok, aby ho mohli za pomoci špeciálneho radaru prehľadať. Prečo sa Nizamodeen napokon rozhodol prehovoriť? Priznal, že chce mať pokoj na duši skôr, ako zomrie. Tvrdí, že Muriel pochovával on sám a jeho brat Arthur s tým nemá nič spoločné. Ten však vo väzení zomrel v roku 2009.

Ak vás príbeh jedného z najsledovanejších únosov v britských dejinách zaujal, pozrite si dokument, ktorý uzrel svetlo sveta len minulý rok s názvom The Wimbledon Kidnapping. Dokument poukazuje na to, že policajné vyšetrovanie mohlo byť zbabrané len preto, že sa detektívi snažili rýchlo za každú cenu niekoho obviniť. Zaoberá sa aj otázkou, či boli za únosom naozaj len dvaja bratia, ktorí sa do krajiny presťahovali len nedávno. Neboli predsa skúsenými zločincami, ako si teda mohli myslieť, že by skutočne mohli uniesť manželku tak významného človeka, ako je Rupert Murdoch a vydierať ho?