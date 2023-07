Uncuffing je najhorúcejší trend leta v randení: Pozor, aby ste sa nestali jeho obeťou

Leto sa pre mnohých nesie v znamení festivalov, koncertov, studených drinkov, dobrej zábavy, ale aj tzv. uncuffingu. Čo to znamená? Na leto svojho partnera opustia a v zime sa za ním opäť začnú obzerať. Na leto totiž chcú byť single a užívať si čo najviac dobrodružstiev.

V lete si chcú ľudia užívať

Ako informuje web Mashable, spolu s letom nastala sezóna tzv. uncuffingu. Ľudia odhadzujú nielen vrstvy oblečenia, ale aj vzťahy. Prieskum, do ktorého sa zapojilo 1 000 mladých ľudí vo veku od 18 do 24 rokov ukázal, že až 80 % z nich chce byť cez leto single a mať otvorené možnosti. 66 % z nich zároveň priznalo, že v zime sa ich takmer určite bude týkať opačný trend, teda cuffing, v rámci ktorého chcú byť v chladných mesiacoch radšej zadaní.

Počet mužov a žien, ktorí chcú byť na leto single, je približne rovnaký. Na zimu však chce byť vo vzťahu až 70 % opýtaných žien, ale len polovica mužov. Prečo je to tak? S veľkou pravdepodobnosťou preto, lebo počas leta trávia ľudia viac času vonku, viac sa hýbu a sú aktívnejší. Vďaka tomu majú aj o niečo vyššie sebavedomie ako v zime.

Na toto si dajte pozor

Narastá tak ochota randiť, ale aj púšťať sa do náhodných známostí na jednu noc za účelom sexu. Nájdu sa aj takí, ktorí si počas leta hľadajú partnera do budúcnosti, no mnohým ide najmä o možnosť neviazane flirtovať a baviť sa, píše Glam.

Mnohým môže sezóna uncuffingu nemálo skomplikovať život, najmä ak ste s partnerom, ktorý si chce užívať, no vy ste mali dojem, že leto prežijete spoločne. Pozor by si mali dávať aj ľudia, ktorí sú momentálne single. Ak sa s niekým stretnete a preskočí medzi vami iskra, doprajte si čas, aby ste zistili, či je to človek, ktorý má o vás naozaj záujem, alebo si chce len užiť leto.