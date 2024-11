Ukrajinský exminister zahraničia prehovoril o Trumpovom mierovom pláne: Toto Zelenský nikdy nedovolí, bol by to jeho koniec

Bývalý ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba si nemyslí, že by mohol Donald Trump zasiahnuť do vojny Ruska proti Ukrajine. Myslí si, že novozvolený prezident nedokáže s Putinom vyjednať mierovú dohodu tak, aby bola akceptovateľná pre prezidenta Zelenského.

Ako Kuleba uviedol v rozhovore pre portál Politico, potenciálny mier zbraní pričinením Donalda Trumpa vôbec nie je istý.

Trumpovi neverí

Ukončenie konfliktu do 24 hodín bola pritom jedna z kariet, na ktoré vo svojej predvolebnej kampani stavil. Aj keď to nedokázal, staronový prezident naďalej tvrdí, že prímerie medzi Putinom a Zelenským dokáže vyjednať krátko po svojom nástupe do funkcie.

Kuleba je k jeho vyjadreniam skeptický. Pripomína, že nominant na viceprezidenta J. D. Vance už skôr hovoril, že by dohoda spočívala v tom, že sa Ukrajina vzdá aspoň časti svojho územia, ktoré je aktuálne okupované Rusmi. Zelenský by však toto podľa exministra nikdy nedovolil.

„Rusi si napríklad nechajú Donbas, Krym a pre Ukrajinu žiadne členstvo v Severoatlantickej aliancii (NATO). Môže toto Zelenský podpísať? Nemôže, pretože mu v tom bráni ústava. A pretože by to bol jeho politický koniec,“ myslí si.

Kuleba tiež pripomína, že Kremeľ má obrovskú výhodu v spojenectve so Severnou Kóreou. „Ľudia v Európe na mňa môžu byť naštvaní, ale stále hovorím a budem hovoriť pravdu, že Rusko má dnes priateľa pripraveného poslať svojich vojakov umierať do ruskej vojny,“ odkázal.

Dodáva, že Putin stále verí, že môže uhasiť plameň ukrajinskej štátnosti a rozdrviť Ukrajinu. „Ukrajina je pre Putina osobnou obsesiou, ale jej rozdrvenie je zároveň súčasťou jeho hlavného cieľa – ukázať svetu, že Západ nie je schopný brániť alebo chrániť to, za čím stojí,“ tvrdí.