Ukrajinci zaútočili dronom na ruskú námornú základňu v Kaspickom mori. Nachádza sa vyše 1000 kilometrov od frontu

Ukrajinská armáda v stredu zaútočila bojovým dronom po prvý raz na ruskú námornú základňu v Kaspickom mori. Najvyšší predstaviteľ ruského Dagestanu Sergej Melikov oznámil, že pri útoku utrpela ľahké poranenia mladá žena, ktorú zasiahli trosky bezpilotného lietadla. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

„Dnes ráno zničili protilietadlové sily dron nad (prístavným mestom) Kaspijsk,“ napísal Melikov na platforme Telegram. Na videozáznamoch zverejnených na internete vidno v prístave výbuch a zrútenie lietadla, ktoré sa podobalo dronu. Súčasne v pozadí vidieť vojenskú loď a počuť paľbu z automatických zbraní, píše DPA.

💥 A video allegedly of a drone attack on the base of the Russian Navy's Caspian Flotilla in Dagestan has appeared online pic.twitter.com/Fw3Q7bIpVv

— NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2024