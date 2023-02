Ukazujú nanuky či čítajú Harry Pottera: Severokórejskí youtuberi ukazujú bežný život v krajine, skutočnosť je však iná

Komentujú na nich rôzne príchute zmrzliny, čítajú knižky a robia iné celkom bežné veci. Severná Kórea je ale známa tým, že tam bežné nie je vôbec nič. Ako je teda vôbec možné, že také YouTube kanály vznikli a čo chce nimi Severná Kórea dosiahnuť?

Majú ukazovať každodenný život v krajine

Mladá žena, ktorá si hovorí Yumi, sa vo videu prehŕňa v boxe s nanukmi a komentuje ich príchute. Ako píše CNN, na záberoch sa usmieva, všetko komentuje v angličtine a hovorí o tom, aký je obal na danom produkte roztomilý. Samozrejme, na konci videa nechýba pripomienka, ako Kim Čong-unovi záleží na tom, aby obyvatelia Pchjongjangu mali prístup k zdravej a vyváženej strave.

Video má len 4 a pol minúty, no pozrelo si ho už takmer 60 000 ľudí. YouTube kanál mal vzniknúť v júni minulého roka a je len jeden z mnohých. Za posledné dva roky ich vzniklo už niekoľko, pričom Severokórejčania v nich údajne popisujú každodenný život v krajine. Podľa odborníkov ale nie je všetko tak, ako sa môže zdať na prvý pohľad.

Je jasné, že to, čo sa odohráva vo videách, je na míle vzdialené od reality miliónov chudobných ľudí, ktorí musia znášať diktatúru Kim Čong-una. Odborníci si myslia, že Yumi a ďalší severokórejskí youtuberi sú zrejme príbuzní vysokopostavených úradníkov. Cieľom videí je vykresliť Severnú Kóreu na medzinárodnej úrovni ako miesto, ktoré by mohlo byť lákavé pre turistov (namiesto krajiny, ktorá neustále hovorí len o jadrových zbraniach).

Vopred nacvičené predstavenie

Yumino video vyzerá ako vopred nacvičené predstavenie, ku ktorému scenár napísala vláda. Už desaťročia sa Severná Kórea pred okolitým svetom uzatvára. Sloboda slova je tu neexistujúci pojem, rovnako ako sloboda pohybu či prístup k informáciám. OSN krajinu už dlho kritizuje kvôli porušovaniu ľudských práv.

Vznik takýchto videí je o to zvláštnejší, že výrazne obmedzený je tu aj prístup k internetu. Smartfóny tu vlastní len zopár privilegovaných jedincov a aj tí majú prístup len k cenzurovanému intranetu. Zahraničné knihy či filmy sú zakázané, ak s nimi niekoho pristihnú, hrozí mu krutý trest. Fakt, že má Yumi prístup ku kamere, k internetu a dokonca k YouTubu, je preto naozaj zarážajúci.

Spojiť sa s vonkajším svetom je pre bežného obyvateľa v podstate nemožné. Napriek tomu sa však na YouTube objavila nielen Yumi, ale v roku 2022 na ňom debutovala aj 11-ročná Song A. Sedí v miestnosti, ktorá pôsobí ako dokonalá detská izba a s britským prízvukom v angličtine hovorí o knižnej sérii Harry Potter. V inom videu zas hovorila o svojom prvom dni späť v škole. Yumi zas stihla navštíviť aj kino či zábavný park.

Nová forma propagandy

Viacero YouTube kanálov bolo už aj zrušených. Napríklad v roku 2020 bol zrušený kanál Echo of Truth, obyvateľ vystupujúci pod menom Un A v ňom mal taktiež ukazovať každodenný život v krajine.

Je jasné, že videá ani náhodou neodrážajú reálny život v krajine. Len vybraná elita tu má prístup aj k takým veciam, ako je káva či klimatizácia. Aj keď kiná či zábavné parky tu existujú, prístup do nich má takisto len vymedzená skupinka ľudí. Navyše, ani elektrina nie je niečo, čo majú obyvatelia stále. CIA odhaduje, že ju má len 26 % severokórejských domácností. Kiná a zábavné parky sú preto zrejme prístupné vyvoleným len cez víkendy či pri špeciálnych príležitostiach.

Podľa odborníkov sú videá na YouTube či na iných sociálnych sieťach novou formou propagandy, v rámci ktorej sa chce krajina viac podobať iným. Chce poukázať na to, že aj Pchjongjang je len obyčajné mesto bezpečné pre turistov. Aj keď je to podľa odborníkov jasná propaganda, predsa len poskytuje možnosť nahliadnuť do diania v krajine a získať o nej viac informácií.