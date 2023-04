Udrel ho do hlavy, a potom hajloval. Muž, ktorý napadol mladého cudzinca je už vo väzbe. Takýto trest mu hrozí

Novozélanďan zažil v uliciach nášho hlavného mesta nepríjemnú udalosť. 30-ročný František V. z okresu Lučenec ho mal ešte koncom minulého mesiaca, zozadu udrieť do hlavy a následne začať hajlovať. Výtržník teraz čelí obvineniu z trestného činu výtržníctva. Tomu vzniesol obvinenie poverený príslušník Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I.

„Podľa doterajších informácií mal obvinený koncom minulého mesiaca fyzicky napadnúť pred priechodom pre chodcov na Kamennom námestí poškodeného, a to úderom päsťou do zadnej časti hlavy. Bezprostredne po napadnutí mal nastúpiť do električky MHD v smere do mestskej časti Dúbravka. V nej takisto fyzicky napadol ďalšieho muža, a to úderom päsťou do oblasti tváre,“ informuje polícia na sociálnej sieti.

„Policajti ho na základe opisu v priebehu minulého týždňa zadržali v mestskej časti Petržalka a eskortovali na príslušné policajné oddelenie. Preverovaním bolo zistené, že obvinený sa obdobného konania – priestupku proti občianskemu spolunažívaniu dopustil už v priebehu mesiaca Júl, kedy riešený bol za toto konanie hliadkou Mestskej polície,“ vysvetľuje polícia.

„Zo strany povereného príslušníka bol v tejto veci spracovaný aj podnet k väzobnému stíhaniu. Obvinený je v súčasnosti stíhaný väzobne. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí za takéto konanie v súlade so zákonom trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky,“ dodáva.