Týmto úsekom sa dnes určite vyhnite: Polícia varuje pred veľkými protestami farmárov, doprava bude obmedzená

Polícia očakáva viaceré dopravné obmedzenia v súvislosti s plánovanými protestmi farmárov. Upozorňuje na to na sociálnej sieti. Avizuje viaceré obmedzenia v doprave spojené s pondelňajším protestom farmárov v Žilinskom kraji. Týka sa to najmä Oravy a Turca, no situáciu budú monitorovať aj v Žiline. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová.

„Plánované presuny traktorov v priebehu tohto týždňa môžu narušiť plynulosť cestnej premávky,“ uviedla polícia. Obmedzenia očakáva v pondelok a vo štvrtok (22. 2.). Prijali preto viaceré bezpečnostné opatrenia. Polícia podotkla, že bude na miestach presunov zabezpečovať verejný poriadok a usmerňovať dopravu.

V Prešovskom kraji sa protest koná v Prešove a v Poprade, vodičov vo viacerých okresoch Košického kraja čakajú dopravné obmedzenia, dôvodom sú protesty farmárov. Ako na sociálnej sieti informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, pôjde o okresy Košice-okolie, Michalovce a Sobrance i mesto Košice. Protesty sa konajú aj v okolí Galanty a Zvolena.

Zrejme sa zdržíte

Polícia odporúča vyhnúť sa ohláseným miestam presunov ťažkej techniky a protestov farmárov. „Ak už daným úsekom prechádzate, žiadame vás o trpezlivosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie pokynov polície,“ doplnila polícia. Aktuálne dopravné obmedzenia budú na sociálnej sieti krajských policajných riaditeľstiev.

Protest farmárov, gazdov, roľníkov a poľnohospodárov sa na väčšine územia Slovenska uskutoční v pondelok napoludnie pred sídlami Pôdohospodárskej platobnej agentúry. K protestnej aktivite, ktorú vyhlásilo Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov, sa pridáva Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF, Iniciatíva poľnohospodárov, Spolok farmárov Slovenska a Združenie vlastníkov pôdy a rodinných fariem Slovenska.

Protesty sa konajú na celom Slovensku

Dnes sa od 9:00 do 14:00 sa očakáva obmedzenie v okolí obce Liesek v okrese Tvrdošín, Námestova, Ružomberka a Kraľovian. Farmári sa budú postupne presúvať do Dolného Kubína. „Svoje traktory zaparkujú na Ulici Milana Rastislava Štefánika, a to od križovatky s cestou I/70 až po Ulicu Československej armády. V tomto úseku by mala byť cesta úplne uzatvorená,“ upozornila Kremeňová.

Po obsadení Ulice Milana Rastislava Štefánika budú traktory parkovať na ceste I/70 pri Národnom fronte, a to po obidvoch stranách cesty. Parkovanie bude vo vonkajších jazdných pruhoch. „Vnútorné jazdné pruhy budú prejazdné a premávku v úseku cesty I/70 budú regulovať policajné hliadky,“ dodala hovorkyňa.

Protestuje sa aj v Bratislave

Presun poľnohospodárov bude prebiehať po 10:00 h po Lamačskej ceste smer Mlynská dolina, cez Búdkovú ulicu, Mudroňovu ulicu smer Palisády, následne budú pokračovať po Štefánikovej ulici, Šancovej ulici, Trnavskej ceste, Bajkalskej ulici, Prievozskej ulici až na Hraničnú ulicu. V čase medzi 10:30 – 12:00 h môže dôjsť k obmedzeniu cestnej premávky na Búdkovej ulici, pred Národnou radou SR a na ulici Palisády. Po 12:00 h môže dôjsť k obmedzeniu cestnej premávky na Dobrovičovej ulici pred Ministerstvom pôdohospodárstva SR.

Protestná jazda farmárov pri Martine bude od 12:00 do 15:00 na trase Sklené – Turček – Kremnické Bane – Turček – Turčianske Teplice, Turčiansky Michal – Turček – Kremnické Bane – Turček – Sklené. V Žiline budú policajné hliadky situáciu monitorovať. „V prípade potreby budú reagovať na vzniknuté okolnosti v súvislosti s cestnou premávkou,“ poznamenala Kremeňová. Účastníkov cestnej premávky požiadala o trpezlivosť pri prechádzaní uvedených úsekov, ohľaduplnosť a rešpektovanie pokynov polície.

Vo Zvolene dnes medzi 10:00 a 14:00 protestujú poľnohospodári. Ako informuje na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia, asi 50 traktorov sa bude presúvať po miestnej komunikácii od kruhového objazdu ulicou Janka Jesenského po autobusovú stanicu. Protestnú jazdu budú monitorovať policajné hliadky.

Poľnohospodári z okresu Galanta plánujú počas protestného zhromaždenia vo štvrtok 22. februára od 9:00 do 15:00 zablokovať dopravu na Hlavnej ulici v Galante. Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora v Galante oznámila, že tam umiestni približne 200 kusov poľnohospodárskej techniky. Takýmto spôsobom chcú podporiť protestujúcich európskych poľnohospodárov a potravinárov.

Protest v Košiciach a v okrese Košice-okolie sa začal o 10:00 pri predajni CBA v Haniske. Trasa protestu vedie od budovy PPA na Moldavskej ulici v Košiciach, cez Šebastovce a ulicu Osloboditeľov. Na mostoch VSS odbočia doľava na Alejovú ulicu a na kruhovom objazde odbočia doprava na Moldavskú ulicu. „Po ukončení štrajku budú za asistencie polície otočení späť na kruhový objazd a tou istou trasou sa vrátia späť,“ uviedli policajti.

Trasa protestu v okresoch Michalove a Sobrance povedie z Továrenskej ulice v Michalovciach, po Sobraneckej ceste a štátnej ceste I/19. Protestujúci sa presunú na hraničný priechod Vyšné Nemecké a na hodinu od 12:00 do 13.00 budú blokovať hraničný priechod pre nákladnú dopravu na vstupe na územie Slovenska. „Po ukončení blokády sa tou istou trasou vrátia späť do Michaloviec,“ informuje polícia.

V Prešovskom kraji sa protestujúci presúvajú po trase Lipany – Sabinov – Prešov, Bardejov – Raslavice – Kapušany – Prešov, Vranov nad Topľou – Kapušany – Prešov, Stará Ľubovňa – Spišská Belá – Kežmarok – Poprad.