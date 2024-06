Týchto 7 rád vám pomôže vyspať sa počas letných horúčav kvalitnejšie: Jednu z nich by vám ani nenapadlo skúsiť

Jedným z problémov počas letných horúčav je, ako sa kvalitne vyspať. Mať pustený ventilátor počas celej noci nie je riešením a nie každý má doma klimatizáciu. Ak sa ale chcete lepšie vyspať, môžete podniknúť tieto kroky.

Správna teplota v miestnosti

Ako informuje Mail Online, pre kvalitný spánok je ideálne v miestnosti dosiahnuť teplotu okolo 16 až 17 °C. Dôležité je večer poriadne vyvetrať, no počas dňa sa snažte teplý vzduch dnu nepúšťať a v spálni zatiahnite závesy či žalúzie. Okrem toho je dobré pred spaním vypnúť všetku elektroniku v izbe, aby ste predišli zbytočnému nahromadeniu tepla z nej.

V tejto pozícii sa vám bude spať najlepšie

Ak rozprestriete končatiny najviac ako je to možné, napríklad do tvaru hviezdice, bude sa vám spať lepšie, lebo okolo vás bude ľahšie prúdiť vzduch a podporí to únik tepla z tela. Dobré je tiež spať na boku, kedy prúdeniu vzduchu vystavíte aj brucho, aj chrbát. Na týchto miestach totiž neraz pociťujeme teplo počas noci najvýraznejšie.

Teplá sprcha pred spaním

Môže sa to zdať ako hlúposť, no doprajte si pred spaním teplú sprchu namiesto studenej. Teplá voda totiž vaše telo zahreje, ale keď vyjdete zo sprchy, pokles teploty vyvolá pocit ochladenia.

Takto správne používajte ventilátor

Ventilátory môžu výrazne prispieť k tomu, aby sa vám spalo lepšie, no opatrnosť je na mieste. Ventilátory totiž okrem iného môžu rozvíriť prach a alergény, ak nie sú pravidelne riadne čistené. Navyše, ich dlhodobé používanie môže vysušiť pokožku aj sliznice a spôsobiť nepríjemnosti. Platí teda, že len s mierou. Okrem ventilátora dosiahnete mierne ochladenie napríklad aj tak, že dáte termofor na chvíľu do mrazničky a dáte si ho do postele k nohám.

Ľahká prikrývka

Mnoho ľudí sa v lete najradšej vôbec nezakrýva, avšak správna prikrývka vás môže ochladiť viac, ako žiadna. Pomôže napríklad prikrývka, ale aj pyžamo z čistej bavlny. Chladivý pocit môže navodiť aj to, ak postriekate prestieradlá zmesou vody a mätového esenciálneho oleja.

Pozor na to, čo pred spaním konzumujete

Ak sa najete tesne pred spaním, môže to o niečo zvýšiť telesnú teplotu, následkom čoho sa vám zrejme nebude spať práve najlepšie. Ideálne je pred spaním nejesť aspoň 2 hodiny. Obmedzte tiež alkohol, pretože jeho konzumácia narúša schopnosť tela regulovať teplotu.

Udržte si chladnú hlavu

Niekedy na reguláciu telesnej teploty stačí trochu si schladiť hlavu. Dosiahnete to napríklad tak, že si na čelo a na krk priložíte chladnú vlhkú utierku. Ak nemáte príliš hrubý vankúš, pomôcť môže aj to, ak ponožku naplníte ryžou, necháte ju schladiť v mrazničke a následne si ju dáte pod vankúš.