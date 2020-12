Tvrdý lockdown bude možno skôr ako v pondelok, povedal Richard Sulík

Okrem avizovaného lockdownu od 21. decembra je v hre aj skorší začiatok výrazného sprísnenia obmedzení. Pred stredajším rokovaním kabinetu to pripustil podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS). “Bude o tom diskusia, ja som za to, aby sme nemiatli verejnosť,“ povedal.

Niektoré médiá uverejnili aj nepotvrdené informácie, že tvrdý lockdown by sa mal začať už od zajtra. Správu budeme aktualizovať.

Skorší lockdown je na diskusiu

V tejto súvislosti pripomenul, že s návrhom výrazného obmedzenia mobility od 21. decembra prišiel ústredný krízový štáb a stotožnila sa s tým aj väčšina ministrov na pondelkovom (14. 12.) rokovaní vlády. “Ak by sme prijali skorší termín, zasa všetkých ľudí vyženieme do obchodov… Je to na diskusiu,” upozornil vicepremiér.

Potvrdil, že sa bude rokovať aj o balíku výnimiek zo zákazu vychádzania, hovoriť o nich však nechcel. “Teraz to naozaj nemá zmysel, keď to budeme schvaľovať,“ ozrejmil. Naznačil, že ide približne o 15 výnimiek.

Vyjadril sa aj k tomu, či by nemal byť v karanténe, keďže v nedeľu (13. 12.) diskutoval s lídrom Hlasu Petrom Pellegrinim, ktorý oznámil, že má nový koronavírus. „Boli sme od seba neustále v odstupe, mal som rúško, v podstate každý deň chodím na testy a všetky boli negatívne. A teraz je na programe dôležité rokovanie vlády,“ argumentoval Sulík, prečo neostal v domácej izolácii.