Tvrdé tréningy, smart pomocníci, ale aj pracovné povinnosti. Takto sa Attila Végh pripravuje na svoj zápas počas Fight Night Challenge

Už 27. decembra od 19:00 budú proti sebe bojovať podľa pravidiel boxu známi fighteri a raperi. Hlavným zápasom večera pritom bude zápas medzi Attilom Véghom a Američanom Emanuelom Newtonom. Attila tak po dvoch rokoch nastupuje do zápasu a pri tejto príležitosti prezradil, ako vyzerá jeho príprava, či stíha popri tréningoch aj iné aktivity a na čo sa osobne najviac teší.

Fight Night Challenge sa pomaly blíži. Na čo sa môžu diváci najviac tešiť? Bude to tvoj zápas s Newtonom či jeden z duelov známych raperov?

Aj keď hlavným zápasom večera je práve môj zápas s Newtonom, program je vyskladaný tak, aby si každý našiel to svoje. Ľudia sa tak môžu tešiť na zápas Rytmusa s Gáborom, no budú tam aj ďalší zaujímaví raper ako Čistychov, Moloch, Laky, ale aj fighteri ako Pirát či Cverna. Všetky zápasy budú podľa mňa veľmi zaujímavé a sú podkladané tak, že ich budú diváci radi sledovať – či už sú fanúšikmi športovcov alebo interpretov. Určite budú oba tábory zvedavé či vyhrá práve ten ich favorit.

Nepochybne veľkým ťahákom bude práve predzápas medzi Gáborom a Rytmusom. Má podľa teba Rytmus šancu zvíťaziť?

Netrúfam si to odhadnúť, keďže pravidelne trénuje už päť rokov. No pre Rytmusa je tento zápas obrovská výzva už len tým, že ide proti profesionálnemu športovcovi. Práve preto je však názov podujatia Fight Night Challenge, pretože je tam to slovo challenge = výzva. Na druhej strane, ak Rytmus prehrá, prakticky nemá čo stratiť. Čaká ho pekný zápas a ak nevyjde ako víťaž, aj tak môže byť spokojný. Kto môže stratiť, je práve Gábor, ktorý je profi športovec súperiaci s raperom, takže ak prehrá, ľudia povedia, že prehral s raperom.

FNC si ohlásil už dávnejšie, organizáciu v závere trochu skomplikovala aktuálna situácia, no podujatie sa našťastie koná, aj keď si ho budeme môcť vychutnať cez PPV. Bolo pre teba ťažšie pripravovať sa a trénovať či skôr organizovať tento event?

Príprava sa torcha skomplikovala práve kvôli situácii s koronavírusom, ale tým, že som profesionálny športovec a je to moja práca, tak to moje tréningy neovplyvnilo, chodil som do práce ako normálny človek. Pri organizácii sme museli pristúpiť k zmene lokality podujatia a presťahovať Fight Night Challenge do Brna. Tam sa na zápasy môžu prísť pozrieť tisícky divákov, no, samozrejme, mysleli sme aj na tých, ktorí prísť nebudú môcť. Pre všetkých, ktorí si chcú FNC vychutnať z pohodlia domova bude dostupný live prenos, ktorý si môžete zakúpiť cez PPV (Pay-Per-View). Všetky informácie nájdete na webstránke fightnightchallenge.eu.

Zápas ťa čaká doslova už o pár desiatok hodín. Ako prebiehala tvoja príprava?

Aj keď box je úplne iný šport, dá sa moja príprava prirovnať k tomu, ako sa pripravujem na MMA zápasy. Cele to trvalo asi tri-a-pol mesiaca, pričom dvojfázové tréningy som mal od pondelka do piatku. No a, samozrejme, musel som schudnúť dosť veľa kíl, celkovo okolo 18, aby som sa zmestil do môjho váhového limitu.

Dlhodobo si tvárou značky Huawei, často ťa vidíme používať ich zariadenia. Pomáhajú ti niektoré z technologických zariadení pri tréningu?

Áno, dlhodobo využívam produkty značky Huawei a som s nimi veľmi spokojný. Počnúc telefonóm (aktuálne používam novinku Huawei nova 9), s ktorým natáčam videá a fotím fotky nielen počas tréningov, cez smart váhu, až po hodinky Huawei Watch GT 3 pri behaní, aby som mal prehľad o tom, ako mi funguje tep.

Po takmer dvoch rokoch sa postavíš opäť do ringu, no tentoraz to bude box. Bolo ťažké po tomto čase opäť nastúpiť na tvrdú prípravu?

Aj keď sa po dvoch rokoch vraciam do ringu, nie je to pre mňa ťažký návrat, keďže celý život robím bojové športy. Čo je možno trochu iné, resp. ťažšie je to, že nastúpim teraz na boxerský zápas. No a ten sa s MMA zápasom nedá ani porovnať. Preto je to aj pre mňa motivácia a výzva, ako už názov Fight Night Challenge naznačuje, aby som si vyskúšal niečo také, čo som ešte nerobil. Box je totiž úplne iný šport ako MMA, nedá sa to porovnať. No a keďže pri MMA zápasoch preferujem boj v stand-up postoji, tak box mi prišiel o to zaujímavejší. Som rád, že si môžem vďaka FNC splniť aj takýto sen a absolvovať túto výzvu.

Tvoj deň, zdá sa, vyzerá skutočne nabito. Stíhaš sa popri tom všetkom venovať aj niečomu inému?

Pri príprave na zápas je to, samozrejme, ťažšie, no beriem to ako svoju prácu, kde odtrénujem to svoje. Prirodzene ma okrem toho čakajú rôzne ďalšie reklamné povinnosti či organizačné práce na podujatí a toto všetko musím stíhať kombinovať. Samozrejme, okrem toho si vždy nájdem čas aj na rodinu, ktorej chcem venovať časť dňa, takže mám čo robiť každý deň a vôbec sa nenudím (smiech). Ale stíham všetko ako má byť.

Na záver nám ešte prezraď, na čo sa osobne z celého programu FNC tešíš najviac?

Pravdu? Najviac sa teším, keď bude po vážení, nech sa môžem „fajnovo nachálovať“, lebo najdôležitejšie je pre mňa ostať zdravý do zápasu. Môžem povedať, že mám na 50 % vyhratý zápas ak navážim, dobre sa najem a ostanem zdravý. V zápase potom len zúročím všetku tu prípravu, ktorú som vydrel. Takže idem si to užívať a teším sa prakticky na celý event. Chcem zároveň týmto poďakovať všetkým svojim partnerom a pozvať všetkých ľudí, nech si Fight Night Challenge pozrú naživo alebo prostredníctvom svojich obrazoviek, nech si to spolu užijeme, lebo spolu sme najsilnejší. Ďakujem ešte raz každému za podporu a želám všetkým šťastné a bohaté Vianoce.