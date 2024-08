Turista sa nestačil čudovať: Na účtenke v reštaurácii sa objavil zvláštny poplatok, zaplatiť mal za prázdny tanier

Ľudia v niektorých krajinách sú zvyknutí na rôzne poplatky v reštauráciách či iných službách, no niektoré spoločnosti to niekedy zrejme preháňajú. Hoci sú návštevníci rakúskych reštaurácií niekedy zvyknutí na iné poplatky ako my na Slovensku, podnik s názvom Mira Lago v meste Pörtschach am Wörther See sa dostal do centra pozornosti, píše portál TVNoviny na základe správy od denníka Bild.

Zákazník si tu na svojom účte všimol poplatok za „lúpežnícky tanier“. Ide o prázdny tanier, ktorý obsluha donesie zákazníkovi, ak sa chce podeliť o svoje jedlo. Za túto „službu“ si reštaurácia pýta 8 eur. Spomínaným zákazníkom bol bývalý rakúsky politik Christoph Haselmayer. Ten sa k tejto nepríjemnej skúsenosti vyjadril na facebooku.

Ďalšie zvláštne poplatky

„Nájdite chybu na účtenke… Na juhu sa naozaj nemusíte báť, že by ceny cez noc mohli klesnúť!“ povedal. Ako dôkaz odfotografoval aj svoju účtenku. Na druhej strane, poplatok je uvedený priamo na stránke reštaurácie. Podnik si účtuje napríklad aj za prestieranie a umytie riadu, za čo si návštevníci priplatia 3,5 eura.

Rakúska televízia ORF kontaktovala v súvislosti s prípadom viacero prevádzkarov a všetci sa zhodli, že zdieľanie jedla sa stáva čoraz populárnejším a musia preto reagovať. Či je však poplatok za prázdny tanier dobrý nápad, je už otázne. Príbeh však vyvolal veľkú diskusiu a riešia ho ľudia po celom Rakúsku.