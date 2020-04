Trump vie, čo je s Kim Čong-unom, ale mlčí o tom. Južná Kórea si myslí, že sa vodca bojí koronavírusu

Keď sa severokórejský líder Kim Čong-un 15. februára nezúčastnil na spomienkových oslavách pri príležitosti 108. narodenín svojho starého otca, zakladateľa Severnej Kórey Kim Ir-sena, okamžite sa začali vynárať špekulácie, že s ním nie je niečo v poriadku. Dôvodom je najmä to, že tieto oslavy ešte nikdy predtým nevynechal.

Poďakoval robotníkom

Nastali teda obavy, či je Kim v poriadku a či vôbec žije. Súčasnej situácii nepomáha ani fakt, že severokórejské štátne médiá sa od 15. apríla vôbec nezmienili o Kimovom zdraví ani o jeho pracovných aktivitách, hoci dodali, že dostal od krajín zo zahraničia niekoľko pozdravov. V pondelok severokórejská štátna televízia uviedla, že Kim poslal poďakovanie robotníkom a predstaviteľom v turistickom rezorte Samdžijon na východe KĽDR, kde stavajú domy.

Trump má údajne správy

Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že má správy o zdravotnom stave severokórejského vodcu Kim Čong-una, no odmietol uviesť bližšie podrobnosti. Zjavne tak potvrdil, že Kim stále žije, informovala v noci na utorok agentúra AFP.

Na otázku novinárov, či má nové informácie o Kimovom zdravotnom stave, Trump odpovedal: „Áno, mám veľmi dobrú predstavu, ale teraz o tom nemôžem hovoriť. Prajem mu len všetko dobré.“

„Dúfam, že je v poriadku,“ uviedol prezident na tlačovej konferencii v Bielom dome. „Viem, ako sa mu darí, relatívne povedané,“ povedal. Médiá podľa jeho slov budú o Kimovi „pravdepodobne počuť už v blízkej budúcnosti“.

Podľa Južnej Kórey sa Kim bojí koronavírusu

Juhokórejský minister pre zjednotenie Kim Jon-čchol podľa agentúry Reuters vyhlásil, že Kim sa nezúčastnil na spomienkových oslavách pri príležitosti 108. narodenín svojho starého otca pravdepodobne preto, že sa bál nákazy novým koronavírusom, než preto, že by bol mal zdravotné ťažkosti.

Predstavitelia Južnej Kórey v tejto súvislosti uviedli, že v KĽDR nezaznamenali nič neobvyklé, čo by naznačovalo, že Kim má zdravotné ťažkosti.

KĽDR podľa Kim Jon-čcholových slov síce vyhlásila, že nový druh koronavírusu na jej území nebol potvrdený, avšak zároveň prijala mimoriadne prísne opatrenia s cieľom zabrániť šíreniu nákazy. Podľa ministrovho názoru preto nie je Kimova neúčasť na ceremóniách v tomto kontexte ničím neobvyklá.

„Je pravda, že odkedy sa ujal moci, nevynechal (Kim) doteraz ani raz spomienkové oslavy Kim Ir-senových narodenín. Avšak v obavách z koronavírusu boli zrušené aj mnohé iné oslavy a bankety,“ uviedol Kim Jon-čchol na pôde juhokórejského parlamentu.

Minister dodal, že od polovice januára zmizol severokórejský vodca z verejnosti na viac než 20 dní už dvakrát. „Nemyslím si, že je to niečo neobvyklé, ak vezmeme do úvahy súčasnú situáciu,“ dodal.

Prečo sa boja o zdravie vodcu?

Kim je absolutistický vodca krajiny s programom na vývoj jadrových zraní, preto je jeho zdravie predmetom veľkého záujmu v regióne i celosvetovo. Keby sa s ním niečo stalo, viedlo by to k nestabilite v Severnej Kórei.

Kim navyše verejne neoznačil svojho nástupcu a to vyvoláva otázky, kto by prevzal vedenie v Severnej Kórei, keby ťažko ochorel alebo zomrel. Mnohí odborníci vravia, že pravdepodobne by to bola jeho už teraz vplyvná mladšia sestra Kim Jo-džong, ktorá by udržala pri moci túto dynastiu.

Ďalší experti tvrdia, že by možno vzniklo kolektívne vedenie bez členov Kimovej rodiny. Mohol by však nastať aj boj o moc medzi zástancami Kimovej dynastie a tými, ktorí si želajú vládu bez Kimovcov.